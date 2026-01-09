"Srpska je naš bastion mira i slobode"

Republika Srpska je bastion mira i slobode, ognjište i otadžbina, poručio je predsjednik Vlade Savo Minić.

Minić je istakao da je Republika Srpska nastala u teškim vremenima, odbranjena strašnom žrtvom i voljom naroda.

"Naš bastion mira i slobode, ognjište i otadžbina. Živjela Srpska", naveo je Minić na mreži Iks i čestitao Dan Republike Srpske.