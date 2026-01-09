Logo
Large banner

Trobojke na kamionima: Ovako je obilježen Dan Republike u Nevesinju

Izvor:

ATV

09.01.2026

17:27

Komentari:

0
Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу
Foto: ATV

Defileom kamiona, ukrašenih trobojkama obilježen je Dan Republike Srpske u Nevesinju.

Defile su organizovali tamošnji prevoznici koji su se provozali kroz sve dijelove opštine.

Evo kako je sve to izgledalo.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

9 januar

9. januar - Dan Republike Srpske

Nevesinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион Стејт департмента слетио у Каракас

Svijet

Avion Stejt departmenta sletio u Karakas

4 h

0
Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Svijet

Počinju Teslini dani u Njujorku, trajaće do 14. januara

4 h

0
Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Tenis

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

4 h

2
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

4 h

0

Više iz rubrike

Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

4 h

0
Принц Филип честитао Дан Републике Српске: "Слобода и одговорност као темељ будућности српског народа"

Republika Srpska

Princ Filip čestitao Dan Republike Srpske: "Sloboda i odgovornost kao temelj budućnosti srpskog naroda"

5 h

5
Којић за АТВ: Очување Републике Српске је завјет свих нас

Republika Srpska

Kojić za ATV: Očuvanje Republike Srpske je zavjet svih nas

6 h

9
Тришић Бабић за АТВ: Република Српска показала колико је јака

Republika Srpska

Trišić Babić za ATV: Republika Srpska pokazala koliko je jaka

6 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner