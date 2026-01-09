Trobojke na kamionima: Ovako je obilježen Dan Republike u Nevesinju

Izvor:
ATV
09.01.2026
17:27
Defileom kamiona, ukrašenih trobojkama obilježen je Dan Republike Srpske u Nevesinju.
Defile su organizovali tamošnji prevoznici koji su se provozali kroz sve dijelove opštine.
Evo kako je sve to izgledalo.
Ovako je Dan Republike Srpske, 9.Januar obilježen u Nevesinju. Sve su organizovali tamošnji prevoznici. Kolona ukrašena trobojka prošla je svim dijelovima ove opštine. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/YhIUfBkgLj— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) January 9, 2026
