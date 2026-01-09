Logo
Počinju Teslini dani u Njujorku, trajaće do 14. januara

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Teslina naučna fondacija kao jedan od nastavljača Teslinog nasleđa, duha i vizije po 14. put organizuje Tesline dane u Njujorku koji počinju danas i trajaće do 14. januara.

Program počinje godišnjim sastankom Upravnih odbora Tesline naučne fondacije SAD i Tesline naučne fondacije Srbije, na kome će biti analiziran prošlogodišnji rad i postignuća volontera koji svoje vrijeme posvećuju prezentovanju Teslinih pronalazaka i njegovog duhovnog lika, saopštila je Teslina naučna fondacija.

Dan kasnije, 10. januara, prve subote nakon pravoslavnog Božića, na konferenciji u hotelu Njujorker, svoje radove predstaviće oni koji su bili najaktivniji u radu na Teslinim idejama kao i oni koji svojim angažmanom doprinose da se što više sazna o Teslinom doprinosu čovečanstvu.

Новак Ђоковић

Tenis

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

Centralne teme ovogodišnje konferencije će biti ,,Nikola Tesla u obrazovnom sistemu’’, ,,Teslina vizija čovečanstva budućnosti i njegovi pronalasci’’ i ,,Očuvanje i promocija Teslinog lika i dela’’.

Po prvi put će Teslina naučna fondacija organizovati ,,Tesla sinema fest’’, onlajn filmski festival posvećen Tesli, njegovim vizijama budućnosti života na našoj planeti i doprinosu srpskog, Teslinog naroda ostvarenju te vizije.

Kako se navodi, s obzirom na to da je Tesla posljednji svoj ovozemaljski dan proveo 7. januara 1943. godine upravo u Njujorku, Teslina naučna fondacije je sa upravom hrama Svetog Save na Menhetnu postigla dogovor da 11. januara bude održan pomen slavnom naučniku.

Od 11. do 13. januara će za sve učesnike konferencije biti organizovano filmsko dokumentovanje Teslinog nasljeđa upravo na mjestima na kojima je naš veliki naučnik živio i radio u Njujorku.

Program Teslinih dana u Njujorku se završava 14. januara izložbom ,,Tesla kroz umjetnost’’ u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku i obilježavanjem Dana Tesline naučne fondacije u Njujorku koji je posebnom deklaracijom Teslini dani u Njujorku prethodni gradonačelnik Njujorka Erik Adams.

Nikola Tesla

Njujork

