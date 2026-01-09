Logo
"Nema odbrane od orešnika": Putinov izaslanik poručio da Kaja Kalas nije baš bistra

Izvor:

SRNA

09.01.2026

16:45

"Нема одбране од орешника": Путинов изасланик поручио да Каја Калас није баш бистра
Specijalni izaslanik predsjednika Rusije za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev poručio je visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaji Kalas da ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu "orešnik", ocijenivši da ona nije baš bistra.

Kaja nije baš bistra niti naročito stručna, ali čak bi i ona trebalo da zna da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete `orešnik` brzine 10 maha”, napisao je Dmitrijev na Iksu.

Njegova objava uslijedila je nakon što je Kalasova napisala na “Iksu” da “upotreba rakete “orešnik” od strane Rusije predstavlja jasnu eskalaciju protiv Ukrajine i upozorenje Evropi i SAD”.

Ona je dodala da EU mora da obrati veću pažnju na zalihe municije za protivvazdušnu odbranu i da “dodatno poveća cijenu rata za Moskvu, uključujući strože sankcije”.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je izvršilo masovni napad na ključne ciljeve u Ukrajini i da je korištena i raketa “orešnik”.

Kaja Kalas

Orešnik

