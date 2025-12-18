Na borbeno dežurstvo stavljen zloglasni Orešnik

Izvor:
SRNA
18.12.2025
17:35
Komentari:0
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je novi raketni sistem "orešnik" stavljen na borbeno dežurstvo u Bjelorusiji 17. decembra.
"Prvi položaji su opremljeni raketnim sistemom Orešnik. Primili smo ga juče i sada je na borbenom dežurstvu", rekao je Lukašenko u obraćanju naciji i parlamentu tokom sjednice bjeloruske narodne skupštine u Minsku.
Društvo
ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''
Lukašenko je rekao da Ukrajina šalje na front neobučene ljude, kojima nedostaje borbeno iskustvo.
On je dodao da Bjelorusija razgovara sa SAD o brojnim pitanjima, uključujući obnavljanje rada američke Ambasade u Minsku, ali da nema dogovora o broju pripadnika američkog osoblja i prisustvu marinaca.
Hronika
Uzunoviću dugogodišnja robija: Oduzima se i imovina
Lukašenko je rekao da on i predsjednik SAD Donald Tramp treba da se sastanu i postignu dogovor.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu