Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je novi raketni sistem "orešnik" stavljen na borbeno dežurstvo u Bjelorusiji 17. decembra.

"Prvi položaji su opremljeni raketnim sistemom Orešnik. Primili smo ga juče i sada je na borbenom dežurstvu", rekao je Lukašenko u obraćanju naciji i parlamentu tokom sjednice bjeloruske narodne skupštine u Minsku.

Lukašenko je rekao da Ukrajina šalje na front neobučene ljude, kojima nedostaje borbeno iskustvo.

On je dodao da Bjelorusija razgovara sa SAD o brojnim pitanjima, uključujući obnavljanje rada američke Ambasade u Minsku, ali da nema dogovora o broju pripadnika američkog osoblja i prisustvu marinaca.

Lukašenko je rekao da on i predsjednik SAD Donald Tramp treba da se sastanu i postignu dogovor.