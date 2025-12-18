Logo
Large banner

Na borbeno dežurstvo stavljen zloglasni Orešnik

Izvor:

SRNA

18.12.2025

17:35

Komentari:

0
На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je novi raketni sistem "orešnik" stavljen na borbeno dežurstvo u Bjelorusiji 17. decembra.

"Prvi položaji su opremljeni raketnim sistemom Orešnik. Primili smo ga juče i sada je na borbenom dežurstvu", rekao je Lukašenko u obraćanju naciji i parlamentu tokom sjednice bjeloruske narodne skupštine u Minsku.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Društvo

ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''

Lukašenko je rekao da Ukrajina šalje na front neobučene ljude, kojima nedostaje borbeno iskustvo.

On je dodao da Bjelorusija razgovara sa SAD o brojnim pitanjima, uključujući obnavljanje rada američke Ambasade u Minsku, ali da nema dogovora o broju pripadnika američkog osoblja i prisustvu marinaca.

sudija sud cekic pravda

Hronika

Uzunoviću dugogodišnja robija: Oduzima se i imovina

Lukašenko je rekao da on i predsjednik SAD Donald Tramp treba da se sastanu i postignu dogovor.

Podijeli:

Tagovi:

Orešnik

Bjelorusija

Aleksandar Lukašenko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Scena

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

3 h

0
Кристина Чемберс

Ostali sportovi

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

3 h

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

3 h

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

3 h

0

Više iz rubrike

Илустрација

Svijet

Monstruozno djelo: Socijalni radnik silovao stogodišnju baku

4 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Izrečena presuda: Evo koliko dugo Brajan Volš ide na robiju

4 h

0
Нестала Мишел

Svijet

Otetu kćerku pronašao nakon 43 godine

4 h

0
Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Svijet

Viktor Orban odbrusio: To je mrtva ideja

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

20

30

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

20

05

Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

20

01

Edukativno predavanje ''Slavimo odgovorno''

19

57

Paketići za najmlađe pacijente u dobojskoj bolnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner