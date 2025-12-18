Logo
Monstruozno djelo: Socijalni radnik silovao stogodišnju baku

Blic

18.12.2025

16:37

Илустрација
Foto: ATV

Švedska javnost je u srijedu bila užasnuta viješću o još jednom gnusnom zločinu imigrantskog počinioca i još jednoj teško razumljivoj sudskoj presudi.

U oktobru ove godine, 38-godišnji Iračanin Šakir Mahmud Šakir (38), zaposlen u gradskoj socijalnoj službi, silovao je stogodišnju Šveđanku u njenom domu u Stokholmu.

Prvostepenom presudom Šakir je osuđen na četiri godine zatvora i 20.000 evra odštete, ali je zahtjev tužioca za deportaciju u Irak odbijen i počinilac će moći da nastavi da živi u Švedskoj nakon odsluženja kazne.

Sud je utvrdio da Šakir ima “snažnu vezu sa Švedskom” i da bi deportacija bila “nesrazmjerna sankcija”.

Zloupotreba povjerenja

Šakir je radio kao njegovatelj u gradskoj službi i došao je u kuću nesrećne stogodišnje starice da joj pomogne sa bolovima u grudima. Uzeo je mast i počeo da je masira, ali je u jednom trenutku gurnuo prste ili drugi predmet u njen polni organ.

Nije reagovao na njene molbe da prestane. Nastavio je sa zlostavljanjem oko 10 minuta, a zatim otišao.

"Rekla sam mu da prestane, ali nisam mogla da ga zaustavim niti udarim. Jači je od mene", rekla je stogodišnja žrtva policiji, koju je o silovanju obavijestila njena kćerka.

Sud je ocijenio da ove izjave “imaju jaku dokaznu vrijednost, a potkrijepljene su i nalazima policijske istrage”.

Kao otežavajuće okolnosti, sud je naglasio tešku zloupotrebu povjerenja između žrtve i poslodavca, ali je odbio da klasifikuje krivično djelo kao teško silovanje jer je krivično djelo bilo “ograničenog obima i nije bilo prijetnje niti nasilja”.

Šakir je negirao zločin, prenio je hrvatski “Indeks”.

"Žena mi je zahvalila kada sam odlazio. Radim u najboljoj namjeri, saosjećam sa ovom ženom", dodao je.

Gradska institucija u kojoj je radio otpustila ga je odmah nakon prijema prijave.

Šakiru se istovremeno sudilo za silovanje 94-godišnje žene u njenoj kući, takođe uz iskorišćavanje položaja, godina i lošeg zdravstvenog stanje žrtve. Međutim, oslobođen je jer se nije mogao nedvosmisleno identifikovati kao počinilac.

Odbijanje deportacije

Šakir je došao u Švedsku 2003. godine kao tinejdžer. Ima stalnu dozvolu boravka, ali nije švedski državljanin i nije podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu (azil), što znači da ne postoje zakonske prepreke za njegovu deportaciju u Irak.

Okružni sud je obrazložio odbijanje deportacije time što: Šakir živi u Švedskoj već 22 godine, tečno govori švedski, ima šestogodišnju kćerku koja je švedska državljanka.

Prije četiri godine, Šakir je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu zbog falsifikovanja identifikacionog dokumenta i lažnog predstavljanja, a u proljeće ove godine je izgubio vozačku dozvolu zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Zanemarivanje zlostavljanja starijih osoba

Prije nekoliko dana, švedski kriminolog Anders Estlund objavio je sopstveno istraživanje o seksualnom nasilju nad starijim osobama, koje ukazuje da je policija u proteklih pet godina primila prijave o silovanju 400 žena starijih od 60 godina.

Oko četvrtine izvještaja se odnosi na slučajeve u kojima je žrtva poznavala osumnjičenog. Ali oni su često usmjereni protiv osoblja u domovima za njegu ili staračkim domovima.

Estlund ističe da se nasilju nad starijim osobama posvećuje veoma malo pažnje u poređenju sa nasiljem nad mlađim ljudima, kako u medijima tako i u institucijama – policiji, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, prenosi Blic.

