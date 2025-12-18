Poznati meteorolog otkriva kakvo vrijeme će biti za Novu godinu

Prema njegovim riječima, naredni dani donose stabilno vrijeme, ali bez mnogo sunca, dok se prva ozbiljnija promjena može očekivati poslije 23. decembra.

"Do kraja sedmice slijedi novo jačanje anticiklona sa suvim i ponovo često tmurnim i maglovitim vremenom. Posebno u nizijama i dolinama. Maksimalne temperature od +6 do +13 u područjima bez magle i do +3 u maglovitim područjima", naveo je i dodao:

"Promjena prognoze je izvjesna oko 21.12. kada se ciklon razvija nad Mediteranom istovremeno s porastom vazdušnog pritiska nad centralnom Evropom. Daljnjim razvojem ove sinoptike, anticiklon bi ojačao i bio smješten negdje između zapada Skandinavije i Velike Britanije, dok bi se ciklon nalazio nad Mediteranom".

Kako kaže dalje, na prvi pogled ovo zvuči idealno za sve one koji su priželjkivali pravu zimu, ali nije sve tako jednostavno.

"Prvo, sam položaj ciklona će biti veoma važan, jer će od njega zavisiti hoćemo li nam s istoka donijeti hladan zrak ili će nam donijeti topliji zrak u svom toplom sektoru, a od odnosa ova dva sistema, odnosno preciznije, hoće li biti snijega u nizijama ili samo na planinama, zavisiće i vrsta vremena za Božić prema gregorijanskom kalendaru. Početak pogoršanja se svakako očekuje u srijedu. Ne kažem da neće biti snijega, samo želim istaći da je u ovom trenutku još uvijek vrlo neizvjesno i da svi portali koji najavljuju snijeg i mraz pretjeruju jer zahlađenje još nije toliko sigurno", kaže meteorolog.

Krajem godine, hladan, ali relativno suv vazduh bi prodirao prema nama sa sjeveroistoka, dok je oko 31.12. moguć još jedan prodor hladnog, ali ovaj put vlažnog maritimno-polarnog vazduha s daljnjim zahlađenjem i padavinama.

"Dugoročni modelski proračuni i dalje su uvjereni da nas očekuje vrlo hladan januar, vjerovatno s puno snijega do oko 20.01. Drže signal za relativno hladno vrijeme, hladnije od prosjeka, a nakon tog datuma nema ni signala za otapanje", napisao je Čubrilo.