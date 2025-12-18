Logo
ATV obradovao mališane iz Udruženja ''Iskra''

ATV

18.12.2025

17:33

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''
Foto: ATV

Zaposleni Alternativne televizije obradovali su danas mališane iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Naša ekipa danas je mališanima uručila paketiće povodom Svetog Nikole.

Svjesni činjenice da su djeca ukras svijeta i naša budućnost, zaposleni su prethodnih dana obezbijedili poklone za djecu iz Udruženja.

ATV uručio paketiće djeci iz Udruženja ''Iskra''

Paketići su danas stigli u njihove ruke, a kolege su se kratko uz osmijehe i igru družili sa djecom iz "Iskre".

