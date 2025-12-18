Dodik: Svijet je dobro mjesto zahvaljujući djeci

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su praznici u dječijem osmijehu i osjećaju da je svijet dobro mjesto zahvaljujući njima.

"Praznici su u dječijem osmijehu i u trenucima koji se ne planiraju. U pjesmi na ulici, u toploj riječi i u osjećaju da je svijet dobro mjesto zahvaljujući njima", naveo je Dodik.

On je na "Iksu" objavio fotografiju sa djevojčicom u centru Banjaluke, koja mu je, kako je naveo, današnji dan učinila praznikom i najljepšom uvertirom pred najveću slavu Srba - Svetog Nikolu.