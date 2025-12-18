Bitno: 100 dana rada Vlade Republike Srpske

Izvor:
ATV
18.12.2025
17:52
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o 100 dana rada Vlade Republike Srpske.
Za 'Bitno' govore: Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite i Drago Vuković, politički analitičar.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
