Bitno: 100 dana rada Vlade Republike Srpske

ATV

18.12.2025

17:52

Битно: 100 дана рада Владе Републике Српске
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o 100 dana rada Vlade Republike Srpske.

Za 'Bitno' govore: Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite i Drago Vuković, politički analitičar.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

