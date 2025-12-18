Logo
Narod priča: Milići

ATV

18.12.2025

16:55

нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas ovog petka vodi u Miliće i otkriva posebne priče o ovom mjestu iz srca naroda.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

ATV

Narod priča

Biljana Stokić

