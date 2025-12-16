'Dosije: O saobraćajnim nezgodama i bezbjednom saobraćaju

Izvor:
ATV
16.12.2025
15:49
'Dosije' o crnoj statistici na putevima u Republici Srpskoj.
Svaka tri dana u Republici Srpskoj jedna porodica zauvijek izgubi nekoga u saobraćaju.
Stanje na putevima nikada nije bilo alarmantnije, a godina iza nas ostaće upamćena po najvećem broju evidentiranih saobraćajnih nezgoda u istoriji.
U čemu griješimo?
Kakva nam je kaznena politika i da li je treba pooštriti?
Kako porodice poginulih doživljavaju pravdu i da li je ona dostižna?
'Dosije' govori o uzrocima, odgovornosti i promjenama koje su nužne za bezbjedan saobraćaj.
Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.
'Dosije' srijeda 20 časova i 30 minuta.
Najnovije
Najčitanije
17
52
17
48
17
45
17
38
17
36
Trenutno na programu