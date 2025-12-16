Logo
'Dosije: O saobraćajnim nezgodama i bezbjednom saobraćaju

Izvor:

ATV

16.12.2025

15:49

'Досије: О саобраћајним незгодама и безбједном саобраћају

'Dosije' o crnoj statistici na putevima u Republici Srpskoj.

Svaka tri dana u Republici Srpskoj jedna porodica zauvijek izgubi nekoga u saobraćaju.

Stanje na putevima nikada nije bilo alarmantnije, a godina iza nas ostaće upamćena po najvećem broju evidentiranih saobraćajnih nezgoda u istoriji.

U čemu griješimo?

Kakva nam je kaznena politika i da li je treba pooštriti?

Kako porodice poginulih doživljavaju pravdu i da li je ona dostižna?

'Dosije' govori o uzrocima, odgovornosti i promjenama koje su nužne za bezbjedan saobraćaj.

Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.

'Dosije' srijeda 20 časova i 30 minuta.

