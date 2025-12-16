Logo
Bitno: O poskupljenju struje

Izvor:

ATV

16.12.2025

10:45

Битно: О поскупљењу струје

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o poskupljenju struje.

Koliko će tačno da poskupi mrežarina?

Šta kažu građani širom Srpske?

Hoće li izdržati privrednici?

Da li će istrajati energo čelnici?

Šta radi regulator?

Za 'Bitno' govore: Luka Petrović, generalni direktor ERS-a, Ognjen Kuljić, direktor ‘Elektro-Hercegovine’, Saša Popović, direktor ‘Elktrokrajina’, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Dražen Vidović, privrednik i Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača ‘Reakcija’.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Nosović.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.



Bitno

Bojan Nosović

