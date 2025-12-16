Bitno: O poskupljenju struje

Izvor:
ATV
16.12.2025
10:45
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o poskupljenju struje.
Koliko će tačno da poskupi mrežarina?
Šta kažu građani širom Srpske?
Hoće li izdržati privrednici?
Da li će istrajati energo čelnici?
Šta radi regulator?
Za 'Bitno' govore: Luka Petrović, generalni direktor ERS-a, Ognjen Kuljić, direktor ‘Elektro-Hercegovine’, Saša Popović, direktor ‘Elktrokrajina’, Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Dražen Vidović, privrednik i Dragan Jošić iz Udruženja za zaštitu potrošača ‘Reakcija’.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Bojan Nosović.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
