Energo klub: Najvažnija energo pitanja i odgovori

ATV

13.12.2025

12:41

енерго ново
Novi 'Energo klub' izdvaja najaktuelnija energo pitanja i donosi odgovore.

Kada ćemo znati koliko će nas koštati mrežarina?

Da li je termoelektrana Ugljevik na mreži?

Kuda će da teče Mušnica i kako teku Drina i Trebišnjica?

Šta rade hercegovački električari?

‘Energo klub’ pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

