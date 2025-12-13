Energo klub: Najvažnija energo pitanja i odgovori

Izvor:
ATV
13.12.2025
12:41
Novi 'Energo klub' izdvaja najaktuelnija energo pitanja i donosi odgovore.
Kada ćemo znati koliko će nas koštati mrežarina?
Da li je termoelektrana Ugljevik na mreži?
Kuda će da teče Mušnica i kako teku Drina i Trebišnjica?
Šta rade hercegovački električari?
‘Energo klub’ pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
