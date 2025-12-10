'ParlATVment': Nova američka strategija

Izvor:
ATV
10.12.2025
14:38
'ParlATVment' ovog četvrtka o novoj američkoj bezbjednosnoj strategiji.
Da li amerika na prvom mjestu znači evropa tek poslije rusije?
Zašto su evropski lideri razočarani Trampovim pružanjem ruke Putinu?
Može li naoružavanje Evrope dovesti do novih ratova?
Kakva je budućnost Evropske unije?
Gdje je Balkan na mapi nove američke strategije?
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 21 čas i 30 minuta.
