Bitno: Košarkaški klub 'Dubai'

Izvor:

ATV

10.12.2025

09:41

Битно: Кошаркашки клуб 'Дубаи'

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o projektu Košarkaški klub 'Dubai' i rastućoj sportskoj ekonomiji na Bliskom istoku.

Košarkaški klub 'Dubai' za kratko vrijeme je prodrmao košarkašku planetu i krupnim koracima korača na velikoj sceni.

Kako je košarkaška vizija sprovedena u djelo?

Koji su ciljevi?

Zašto su zakoračili u ABA ligu i koji su planovi sa Evroligom?

Kako napraviti uspjeh na velikoj sceni?

Za 'Bitno' govore: Dejan Kamenjašević, generalni menadžer KK 'Dubai', Kosta Kondić, KK ‘Dubai’, Aleksa Avramović, KK ‘Dubai’, Nemanja Dangubić, KK ‘Dubai’, Jurica Golemac, trener KK ‘Dubai’, Dejan Gajić, novinar portala ‘Basketball sphere’ i Boris Vrhovac, fizioterapeut.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Tagovi:

ATV

Bitno

Andrej Knežević

