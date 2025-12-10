Bitno: Košarkaški klub 'Dubai'

Izvor:
ATV
10.12.2025
09:41
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o projektu Košarkaški klub 'Dubai' i rastućoj sportskoj ekonomiji na Bliskom istoku.
Košarkaški klub 'Dubai' za kratko vrijeme je prodrmao košarkašku planetu i krupnim koracima korača na velikoj sceni.
Kako je košarkaška vizija sprovedena u djelo?
Koji su ciljevi?
Zašto su zakoračili u ABA ligu i koji su planovi sa Evroligom?
Kako napraviti uspjeh na velikoj sceni?
Za 'Bitno' govore: Dejan Kamenjašević, generalni menadžer KK 'Dubai', Kosta Kondić, KK ‘Dubai’, Aleksa Avramović, KK ‘Dubai’, Nemanja Dangubić, KK ‘Dubai’, Jurica Golemac, trener KK ‘Dubai’, Dejan Gajić, novinar portala ‘Basketball sphere’ i Boris Vrhovac, fizioterapeut.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Andrej Knežević.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
