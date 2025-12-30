Poziv Bošnjacima na naseljavanje Srpske - ponovo retorika devedesetih?

Odgovara on tako Mustafi Ceriću, koji je prethodno rekao da Srpska treba da se naseljava muslimanima kako bi se promijenila konfiguracija. Kaže i da Republika Srpska nije njegova zemlja, niti će ikada biti, niti je to BiH onako kako je on zamišlja.

''Što se tiče muslimana koji žive na prostoru Republike Srpske, oni zaslužuju da žive spokojan i miran život, da se bave svojim poslovima i vjerom. Veoma je tužno danas otići bilo gdje u FBiH gdje žive Srbi. Sa naseljima gdje žive muslimani to nije slučaj, zato što Republika Srpska ima širinu. Međutim, to ne znači i da je glupa i da će dozvoliti namjere takvih kao što je ostrašćeni ideolog Mustafa Cerić, koji je za vrijeme rata bio duhovni otac Alije Izetbegovića i napisao nekakvu deklaraciju i tamo sve rekao'', rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Republika Srpska Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

Ovakvu Dodikovu reakciju izazvao je govor nekadašnjeg poglavara vjerske zajednice, s' početka ove priče. Sve to, jer, smatra da se trenutna retorika podudara sa onom iz 90-tih godina. Cilj je da se Bošnjaci, kako on kaže, ''uguraju'' u kordobu, neku vrstu enklave, po uzoru na Španiju.

''I ovo što se dešava u zadnje vrijeme u Istočnom Sarajevu i retoriku koju čujemo. Zato bih ja pozvao Bošnjake. Bošnjaci, kupujte što više stanova u Republici Srpskoj, Banjaluci, Bijeljini i na svakoj teritoriji. Mi smo ti koji ćemo očuvamo teritorijalni integritet i suverenitet BiH'', kazao je Mustafa Cerić, bivši poglavar islamske zajednice u BiH.

Napadi sa teritorije Federacije BiH, kreću nakon priloga o kupovini stanova u Istočnom Sarajevu, emitovanog u političkom magazinu Pečat 18. decembra, pojašnjava predsjednik BORS-a. Kaže i da nije iznenađen određenim planovima islamske vjerske zajednice koja je dio slaglice ljudi koji su željeli i žele unitarnu BiH.

''Državu koja će biti isključivo bošnjačka u kojoj će postojati jedna nacija i jedna vjeroispovjest. Cilj je onaj koji je još definisan islamskom deklaracijom Alije Izetbegovića da se u srcu Evrope stvori Islamska država, unitarna BiH. U kojoj mjesta za Srbe nema i ljude koji su vijekovima ov'', kazao je Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Republika Srpska Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

Indoktrinirano lice koje je zaboravilo na genocid koji se desio nad Srbima od '41. do '45. sada poziva na unitarnu BiH, tako to vide iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji.

''Tamo gdje on živi, u Visokom su poubijali brojne Srbe, a sada priča prču da muslimani treba da vade lične karte. Čak, kako sma ja razumio njegovu priču i muslimani koji nisu iz Republike Srpske, da vade lične karte u Republici Srpkoj. On nema predstavu očigledno o životu, on zamišlja neku njihovu Bosnu, unitarnu. Izlapio, star, možda je dementan'', rekao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, Đorđe Radanović.

Cerićeva poruka naljutila je i Dževada Galijaševića. Kaže da je to poruka prijetnje. Istovremeno i poziv radikalnim islamistima da dolaze, posebno onima koji dolaze u migrantskom talasu. Kaže i da prema muslimanskom dijelu Federacije niko ne želi da ide. Niko ne kupuje stanove u Tuzli, Travniku, Zenici i Sarajevu. I Srbi i Hrvati samo idu iz tih dijelova, jer je to vjerski najmogogeniji dio u Evropi. Najviše ima Arapa i Turaka.

''On sada poziva te Arape i Turke, 'ajde kupujte, idite u Republiku Srpsku. 'Ajmo kupovati tamo stanove, 'ajmo ih okupirati i na ovaj način. Dakle, taj Mustaga Cerić, kad obrazlaže da je tamo jefitniji stan. Pa neka kupe stan u Siriji, Avganistanu, Sudanu. Tamo je još jeftinije. Tamo su im braća, braća po radikalizmu'', kazao je Dževad Galijašević, ekspert za borbu protiv terorizma.

Ne treba zaboraviti da je Cerić okupio najveći samit radikalnih islamista, globalnih terorista, islamske braće u Zagrebu u septembru ’93.godine. Čovjek koji je izmislio knjigu islamofobije u kojoj su se našli gotovo svi rukovodioci Srbi, Hrvati i mnogi muslimani. Čovjek koji je prvo osuđivao vehabije, a poslije ih nazivao braćom. Vrlo opasan čovjek, zaključuje to Galijašević.