Stručnjaci otkrivaju da li je podgrijan krompir zaista opasan

10.02.2026

17:51

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Posljednjih dana sve češće se govori o tome da je podgrijan krompir otrovan, ali da li je to zaista istina ili još jedan mit koji se širi internetom? Stručnjaci upozoravaju da nisu sve namirnice bezbjedne za ponovno zagrijavanje.

Ako se hrana ne čuva i ne podgrijava pravilno, u njoj se mogu razviti bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Stručnjaci za bezbjednost hrane objašnjavaju koje namirnice zahtjevaju poseban oprez i kako da ih jedete bez rizika po zdravlje.

Istina o podgrijavanju krompira

Bez obzira na to da li je u pitanju pečeni krompir, pire ili pomfrit, ova namirnica može postati rizična za zdravlje ako se ne čuva pravilno. Prema riječima stručnjaka za bezbjednost hrane, dr Brajana Kuok Lija, krompir može sadržati bakteriju Bacillus cereus, piše Naj Žena.

Ako se kuvani krompir ostavi na sobnoj temperaturi, bakterije se brzo razmnožavaju i mogu izazvati ozbiljno trovanje hranom. Važno je naglasiti da problem nije u samom podgrijevanju, već u pogrešnom skladištenju.

Kako da bezbjedno jedete krompir?

Uvijek ga čuvajte u frižideru.

Podgrijavajte dok ne bude potpuno vruć iznutra.

Još bolje rješenje je da ga iskoristite u novom jelu, poput musake.

Krompir

Hrana

