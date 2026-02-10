Logo
Kako nedostatak vode utiče na tijelo: Ove simptome ne smijete ignorisati

10.02.2026

15:00

Вода чаша
Foto: Pixabay

Iako optimalna dnevna količina vode nije ista za sve, postoje opšte smjernice.

Djeca od četiri do osam godina trebalo bi da piju oko 1,2 litra vode dnevno, dok se osobama starijim od 60 godina preporučuje između 1,6 i 2 litra.

Ali, šta se dešava ako tu količinu ne unosite redovno? Ljekarka Nadira Aval otkrila je za Metro Online kako tijelo reaguje kada mu hronično nedostaje tečnosti.

Mozak

Prema dr Avel, kada ne pijete dovoljno vode, smanjuje se volumen krvi, što može dovesti do slabijeg dotoka kiseonika u mozak. To se najčešće reflektuje glavoboljom, osjećajem pritiska u glavi ili smanjenom koncentracijom.

Usta, koža i usne

"Kako tijelo dehidrira, smanjuje se proizvodnja pljuvačke, što izaziva osjećaj suvoće ili ljepljivosti u grlu i ustima", objasnila je ljekarka. Dodaje da usne tada često postaju suve i ispucale. Dehidracija utiče i na izgled kože, koja postaje manje elastična i zategnuta.

Jedan od jednostavnih načina za provjeru je takozvani test štipanjem.

"Test elastičnosti kože radi se tako da nježno uštinete kožu na dlanu i pustite je, Ako se koža ne vrati brzo u svoj normalan položaj, nego ostane naborana, to može biti znak dehidracije."

Nivo energije

Umor je jedan od najčešćih znakova da ne pijete dovoljno vode. Kada tijelu nedostaje tečnosti, ono se mora dodatno naprezati kako bi obavljalo osnovne funkcije, što može rezultirati iscrpljenošću i manjkom energije.

Ako se osjećate umorno, a niste nenaspavani, vrlo je moguće da vam jednostavno nedostaje vode. U težim slučajevima dehidracija može izazvati i pad krvnog pritiska, što može dovesti do vrtoglavice ili čak nesvjestice, upozorila je dr Avel.

"Kada se pojave ovakvi simptomi, važno je reagovati odmah. U većini slučajeva blaga do umjerena dehidracija rješava se povećanim unosom tečnosti. Ipak, kod težih oblika dehidracije ili kod osjetljivih grupa, poput male djece i starijih osoba, može biti potrebna ljekarska pomoć", istakla je.

