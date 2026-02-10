Sastanak Vice Zeljkovića i specijalnog predstavnika SAD za globalnu saradnju

Predsjednika Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković sastao se danas u Banjaluci sa Paolom Zampolijem, specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Donalda Trampa za globalna partnerstva

"Razgovarali smo o ulozi sporta u jačanju međunarodne saradnje, povezivanju sporta, diplomatije i biznisa, te mogućnostima buduće saradnje kroz fudbalske i olimpijske projekte.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj mladih sportista, unapređenje sportske infrastrukture i razmjenu iskustava sa američkim institucijama.

Saglasni smo da sport predstavlja snažan most za izgradnju partnerstava i otvaranje novih prilika", rekao je Zeljković.