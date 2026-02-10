Trampov prijatelj stiže u Banjaluku, sastaje se sa Minićem

Specijalni izaslanik SAD za globalnu saradnju Paolo Zampoli stiže u Banjaluku gdje će se sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

Zampoli je u međunarodnim krugovima poznat po angažmanu na projektima iz oblasti ekonomije i političke saradnje. Njegova uloga često je podrazumijevala posredovanje između američke administracije i drugih država ili regionalnih lidera, s ciljem unapređenja saradnje i jačanja dijaloga na globalnom nivou.

Ko je Paolo Zampoli?

Paolo Zampoli je italijansko-američki biznismen, modni agent i politički posrednik, koji se u javnosti najčešće pominje kao jedna od uticajnih ličnosti iz najužeg kruga Donalda Trampa. Iako nikada nije obavljao visoku zvaničnu funkciju u administraciji Sjedinjenih Američkih Država, brojni mediji i politički analitičari smatraju ga čovjekom sa snažnim neformalnim uticajem, posebno u periodu Trampovog ulaska u politiku i tokom njegovog mandata.

Zampoli je rođen u Italiji, a karijeru je izgradio u Sjedinjenim Državama, prije svega u modnoj industriji. Osnivač je modne agencije „ID Models“, a upravo kroz taj posao povezan je sa Melanijom Tramp, koju je zastupao u ranoj fazi njene karijere.

Njegova bliskost sa Trampom datira još iz devedesetih godina, a održavana je i tokom Trampove predsjedničke kampanje 2016. godine. Iako nije imao formalnu funkciju u kampanji, Zampoli je često opisivan kao neformalni savjetnik i posrednik, posebno u kontaktima sa međunarodnim krugovima i biznis elitama.

Tokom Trampovog mandata, Zampoli je dobio i diplomatsku ulogu van klasične američke administracije. Imenovan je za specijalnog izaslanika karipske države Dominike pri Ujedinjenim nacijama, što je dodatno podstaklo spekulacije o njegovom uticaju i vezama na globalnom nivou. Iako ta funkcija nije bila dio zvanične strukture SAD, analitičari su ukazivali da mu je omogućavala pristup međunarodnim diplomatskim krugovima.