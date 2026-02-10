Sudar dva kamiona u tunelu Karaula: Saobraćaj bio obustavljen u potpunosti

Dva kamiona sudarila su se jutros u tunelu Karaula na putu M-17 Žepče-Maglaj.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, nesreća se desila u 05:30 sati, u mjestu Tatarbudžak, opština Žepče, tunel Karaula.

- Učestvovala su dva teretna motorna vozila. Od 6 sati je bila totalna obustava saobraćaja, a od 06:05 sati saobraćaj se odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom – kažu nam iz policije.

U ovoj nesreći nije bilo povrijeđenih.