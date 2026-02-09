Logo
Large banner

Muškarac poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

Izvor:

Telegraf

09.02.2026

19:47

Komentari:

0
Мушкарац погинуо у тешкој саобраћајној несрећи
Foto: Tanjug/AP

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15 sati dogodila na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, stradao je četrdesetpetogodišnji muškarac iz ovog mjesta, saznaje VOM.

U policiji kažu da su udesu učestvovala dva vozila mercedes i tojota, kao i da je nakon uviđaja posle 17 sati normalizovan saobraćaj.

kuhinjska krpa kuhinjske krpe

Savjeti

Dodajte samo jednu stvar u bubanj i kuhinjske krpe će zasijati kao nove

Druge detalje nisu iznosili, kako kažu o svemu je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu, koje je naložilo obdukciju i druge dokazne radnje.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

poginuo muškarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

BiH

Cvijanović navela primjer samo troje: Bošnjački političari u rastrojstvu

3 h

1
Све чешћа злоупотреба суплемената

Zdravlje

Sve češća zloupotreba suplemenata

3 h

0
Доказано позитивно дејство канабиса код тешких обољења

BiH

Dokazano pozitivno dejstvo kanabisa kod teških oboljenja

3 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Stručnjaci upozoravaju: Ako ovako spavate, ozbiljno ugrožavate zdravlje

3 h

0

Više iz rubrike

Запаљен аутомобил у Сарајеву: Камере снимиле паљевину и бјекство осумњиченог

Hronika

Zapaljen automobil u Sarajevu: Kamere snimile paljevinu i bjekstvo osumnjičenog

3 h

0
Више од шест година прогањао жену на друштвеним мрежама: Упућивао јој пријетње по живот

Hronika

Više od šest godina proganjao ženu na društvenim mrežama: Upućivao joj prijetnje po život

3 h

0
Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Hronika

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

4 h

0
Огласила се мајка дјевојчице која је преминула након операције крајника: ''Желимо да знамо истину''

Hronika

Oglasila se majka djevojčice koja je preminula nakon operacije krajnika: ''Želimo da znamo istinu''

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

22

37

Drakulić tone u rupama i otpadnim vodama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner