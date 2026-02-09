Muškarac poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15 sati dogodila na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, stradao je četrdesetpetogodišnji muškarac iz ovog mjesta, saznaje VOM.

U policiji kažu da su udesu učestvovala dva vozila mercedes i tojota, kao i da je nakon uviđaja posle 17 sati normalizovan saobraćaj.

Druge detalje nisu iznosili, kako kažu o svemu je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu, koje je naložilo obdukciju i druge dokazne radnje.