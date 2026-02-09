Dokazano pozitivno dejstvo kanabisa kod teških oboljenja

Nakon decenije čekanja, kanabis je prebačen iz tabele zabranjenih biljaka i supstanci u tabelu biljaka i supstanci pod strogim nadzorom. To znači da je on i dalje ilegalan za većinu građana, ali da je dozvoljena medicinska upotreba kod teških oboljenja. Kupovina i konzumacija moguća je samo pod posebnim receptom nadležnog ljekara i kupuje se u apotekama, ali je procedura komplikovanija nego kod kupovine drugih lijekova.

"Proizvodnja kanabisa kao sirovine u BiH nije dozvoljena. U ovoj fazi biće omogućen uvoz ekstrakata konoplje i gotovih farmaceutskih proizvoda, u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima, uz strog nadzor nadležnih institucija. Medicinska upotreba je isključivo ona koja se odvija kroz registrovane lijekove, na osnovu ljekarskog recepta i jasno definisanih indikacija. Svaka upotreba van ovog okvira predstavlja zloupotrebu i ostaje kažnjiva u skladu sa zakonom. Fokus trenutne faze je na uspostavljanju sigurnog i kontrolisanog regulatornog okvira, kao i na stručnoj edukaciji zdravstvenih radnika", istakli su iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Kod onkoloških oboljenja, epilepsije i multiple skleroze postoje dokazi o pozitivnom dejstvu kanabisa, koji ne može uticati na izlječenje, ali može ublažiti tegobe. Ljekari ističu da ne treba bježati od upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, ali da je neophodno sve istražiti prije upotrebe.

"Posebno je zainteresovana grupa onkoloških bolesnika. Ja sam među bolesnicima sa kojima se ja srećem, često bio u prilici da čujem da oni konzumiraju, iako oni to ne kažu baš onako javno, ulje kanabisa ili druge preparate kanabisa koji u sebi imaju psihoaktivnu supstancu jer su ubijeđeni, a za to postoje i dokazi u naučnoj literaturi, da kanabisovo ulje sa psihoaktivnom supstancom, jako smanjuje nadražaj na povraćanje tokom hemioterapije, pa čak i neuropatsku bol", rekao je pulmolog Mirko Stanetić.

Stroga kontrola i nadzor prodaje i konzumacije neće ostaviti prostora za zloupotrebu marihuane, ističu stručnjaci, ali donosi mnogo benefita. Legalizacija marihuane u medicinske svrhe omogućava ljudima koji je koriste da ublaže simptome da se pred zakonom posmatraju kao pacijenti, a ne delinkventi. Pored benefita, otvoreno problemsko pitanje ostaje na koji način će ovu odluku sprovoditi entiteti?

"Ono što ostaje da se vidi je kako će sada entiteti, nakon što je na nivou BiH donesena odluka, kako će entiteti to da sprovode. Agencija za lijekove BiH će donijeti odluku koji lijekovi će biti uvezeni. Međutim, onda ćemo imati odluku entitetskih nadležnih organa, ministarstava ili nekih drugih posebnih tijela, koji će od tih lijekova moći da se propisuje za koja oboljenja. Tako da ćemo vjerovatno, znajući kakva je država, doći u situaciju da imamo diskrepanciju između entiteta, gdje će jedan lijek u jednom entitetu moći da se koristi za jedno oboljenje, a u drugom entitetu za drugo", rekao je advokat Aleksandar Jokić.

Legalizacija marihuane u medicinske svrhe u kontrolisanim uslovima ocijenjena je kao pozitivna, jer je u svakom slučaju bolje da pacijenti znaju šta konzumiraju, nego da nabavljaju ilegalno marihuanu koja je sumnjivog porijekla i sastava.