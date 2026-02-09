Koliko stranci moraju imati para za svaki dan proveden u BiH

Savjet ministara je u drugom krugu glasanja donio Pravilnik o dopunama Pravilnika o platama, dodacima i naknadama zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH.

Donošenjem pravilnika zaposleni u DKP-ima BiH u 19 država će po osnovu posebnih uslova života i rada, te udaljenosti DKP biti dodatno kompenzovani od 20 do 40 odsto na osnovicu za obračun plate, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Zbog činjenice da u određenim zemljama postoje otežani uslovi rada, zbog klimatskih ili bezbjednosnih izazova ili geografske udaljenosti, BiH ovim slijedi međunarodnu diplomatsku praksu i sistemski prepoznaje potrebu da se motivišu državni službenici u daljim procesima profesionalizacije i obezbjeđivanju stabilnosti kadrova u sistemu inostranih poslova.

Savjet ministara je na današnjoj sjednici donio u drugom krugu glasanja Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH za tekuću godinu, a iznos je nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.

Najmanji iznos sredstava kojim stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za ovu godinu je 150 KM ili protivvrijednost u stranoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Usvojen je i Izvještaj Koordinacionog tima za uspostavljanje Zajedničkog tržišta na zapadnom Balkanu (Komon Regional Market – CRM) o sprovođenju mjera iz Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište za izvještajni period oktobar 2024. – oktobar 2025. godine, uz korekciju na sjednici.

Tokom prvog izvještajnog perioda aktivnosti unutar Regionalne zone slobodne trgovine, investicija, industrije, inovacija i digitalne ekonomije pokazale su kontinuirani napredak u jačanju regionalne integracije, uklanjanju trgovinskih prepreka i usklađivanju regulatornih okvira s pravnom stečevinom EU.

CRM 2025-2028. dodatno je proširio fokus na digitalnu ekonomiju, zelenu i održivu tranziciju, inovacije, investicije i konkurentnost, uključujući slobodno kretanje robe, usluga i ljudi.

"Rezultati ostvareni u područjima slobodnog kretanja robe i usluga, carinske saradnje, digitalne transformacije, te razvoja ljudskog kapitala potvrđuju posvećenost BiH regionalnoj integraciji i evropskom putu", navedeno je u saopštenju.

Iz Savjeta ministara poručuju da ključ uspjeha u idućem periodu leži u jačanju administrativnih i tehničkih kapaciteta, unapređenju institucionalne koordinacije i uspostavljanju efikasnog sistema praćenja rezultata.