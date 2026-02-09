Logo
Pacijentkinja preminula tokom rutinske operacije kuka

Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука
Foto: Pixabay

Pacijentkinja u pedesetim godinama preminula je tokom operacije kuka u puljskoj Opštoj bolnici. Direktor Andrej Angelini ističe da nisu prekršeni protokoli, izvršena je obdukcija, a Ministarstvo zdravlja pokrenulo je inspekcijski nadzor.

Direktor pulske Opšte bolnice Andrej Angelini izjavio je danas da u slučaju smrti žene u pedesetim godinama u januaru tokom operacije kuka, zahvata koji se u pravilu smatra rutinskim, nije došlo do organizacionog propusta te su poštovani svi protokoli.

"Radilo se o hitnom prijemu u bolničkim uslovima koji se drugačije rade od onih elektivnih. Organizacija službe za hirurške bolesti je organizovana na takav način da su uvijek prisutni traumatolog, abdominalni hirurg i dodatni specijalista, a ostali su u pripravnosti. Sistem funkcioniše 24 sata dnevno", rekao je Angelini novinarima.

"Dežurala su dva iskusna hirurga"

Takav model, prema njegovim rečima, omogućava izvođenje složenih zahvata i van redovnog radnog vremena. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je zahvat izveden u nedjelju uveče, pa Angelini tvrdi da odluka nije bila improvizovana te su "te večeri dežurala dva iskusna hirurga pa je procijenjeno da postoje svi uslovi za siguran zahvat".

Inače, pacijentkinja je dva dana pre zahvata pala niz stepenice i zadobila prelome kuka i lakta, stanje nije zahtevalo hitnu operaciju, pa je zahvat obavljen u nedjelju uveče, 18. januara.

"Do komplikacije je došlo usljed hirurškog zahvata, ona je odmah prepoznata i čim su se stekli uslovi stabilizacije same pacijentkinje, pristupilo se novom operativnom zahvatu koji je završen u dva ujutru. Pacijentkinja je prebačena u jedinicu intenzivne nege i uprkos svim naporima, nažalost, oko četiri sata ujutru je preminula", istakao je direktor Angelini.

"Poštovani su svi protokoli"

Opšta bolnica odmah je komunicirala sa rodbinom o svakom koraku. Takođe, bolnica je dužna u takvim slučajevima da zatraži obdukciju, dok su kolege sa patologije odlučili da prijave slučaj državnom tužilaštvu.

"O ostalim detaljima istrage ne možemo izneti nikakve detalje, niti ih znamo, niti ih možemo iznositi", naglasio je Angelini.

Dodao je da su prema stručnoj literaturi takvi slučajevi vrlo rijetki.

"U cijelom slučaju poštovani su svi protokoli, odnosno postupalo se prema smernicama i pravilima struke. Organizacija je bila odgovarajuća", naveo je Angelini, odbacujući svaku odgovornost na nivou sistema.

"Nije bilo organizacionog propusta. Sistem je funkcionisao kao i tokom radnog nedjeljnog perioda", poručio je Angelini.

Dodao je da je izvršena obdukcija te je sva dokumentacija predana nadležnim tijelima.

U međuvremenu, Ministarstvo zdravlja potvrdilo je u ponedeljak da je pokrenut zdravstveno-inspekcijski nadzor u puljskoj Opštoj bolnici te je navelo da je predmet trenutno u postupku nadzora zdravstvene inspekcije Ministarstva, piše Indeks.hr.

