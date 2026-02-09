Nacistički simboli osvanuli na sportskoj dvorani u Rijeci

Izvor:
Grafiti sa nacističkim simoblima osvanuli su danas u Rijeci na sportskoj dvorani "Dinko Lukarić" zbog čega je reagovala lokalna policija, dok su gradske službe nakon uviđaja pristupile njihovom uklanjanju.
Na spoljašnjem dijelu objekta, kao i u unutrašnjosti dvorane, bili su iscrtani simboli nacističke ikonografije, uključujući nacističku zastavu sa svastikom i oznake formacije SS, prenosi hrvatski Indeks, dodajući da je riječ o sportskom objektu javne namjene koji svakodnevno koriste sportisti, djeca i mladi, kao i brojni građani u okviru rekreativnih i javnih programa.
Nacistički simboli bili su vidljivi i iz same dvorane, gdje su tokom dana trenirala djeca.
Lokalna policija potvrdila je da je primila prijavu i da postupa po slučaju.
- Policija je primila dojavu o grafitu neprimjerenog sadržaja na sportskom objektu u Rijeci i postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima - naveli su iz policije.
Grad Rijeka osudio je incident i saopštio da su sporni simboli uklonjeni nakon završenog policijskog uviđaja.
- Grad Rijeka najoštrije osuđuje iscrtavanje nacističkih simbola na sportskoj dvorani i podsjeća da kontinuirano radi na uklanjanju grafita i oznaka koje podstiču mržnju. Od nadležnih institucija očekujemo da hitno utvrde počinioce i preduzmu sve zakonom predviđene mjere - navedeno je u saopštenju Gradske uprave.
Kako dodaju iz Gradske uprave, Rijeka ostaje grad koji se zalaže za društvo bez nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti, ocjenjujući ovaj čin kao neprihvatljiv i suprotan osnovnim vrijednostima demokratskog društva.
Incident se dogodio nekoliko dana nakon što su u Rijeci održana dva koncerta hrvatskog kontroverznog muzičara koji promoviše ustaštvo Marka Perkovića Tompsona.
