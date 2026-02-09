Gasi se državna lutrija nakon 76 godina rada

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) saopštilo je da je Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore, nakon 76 godina postojanja, prinuđeno da od 5. februara ove godine obustavi obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori.

U saopštenju se podsjeća da je Lutrija Crne Gore osnovana prije 76 godina upravo radi obavljanja te djelatnosti i da je tokom cijelog perioda poslovanja bila odgovoran privredni subjekt u pravnom poretku države.

Na današnji dan Lutrija Crne Gore nema neizmirenih obaveza prema državi Crnoj Gori, drugim pravnim i fizičkim licima. Tokom prethodnog perioda, pa i u najtežim vremenima, obaveze prema zaposlenima i poslovnim partnerima redovno su i uredno izmirivane, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je tokom više od sedam decenija postojanja preko 20.000 građana Crne Gore ostvarilo egzistenciju i profesionalni angažman kroz rad u Lutriji Crne Gore.

Udruženje podsjeća da Lutrija, pored djelatnosti igara na sreću, već 18 godina obavlja i djelatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa. Međutim, kako navode, zbog "kontinuiranog i najnovijeg pravnog nasilja i progona", preduzeće je bilo prinuđeno da u prethodnom periodu otpusti više od 500 zaposlenih, dok danas ima svega 25 zaposlenih.

Lutrija Crne Gore bila je prinuđena i da, protiv svoje volje i suprotno sopstvenim interesima, raskine sve važeće ugovore o koncesijama za priređivanje igara na sreću zaključene sa državom Crnom Gorom, navodi se u saopštenju.

Udruženje tvrdi da su Lutrija Crne Gore i pojedini akcionari već duže od deset godina izloženi kontinuiranom i sistematskom pravnom nasilju koje je, kako ocjenjuju, poprimilo oblik progona, a u kojem su, prema njihovim riječima, učestvovali pojedinci iz nadležnih državnih organa, uključujući Upravu za igre na sreću, Ministarstvo finansija i Vladu Crne Gore.

"O svemu tome uredno, činjenično i blagovremeno obavještavali smo sve nadležne institucije, od Ombudsmana do pravosudnih organa, ali su reakcije izostale", ističe se u saopštenju.

Menadžment Lutrije Crne Gore, kako se navodi, pokušavao je da svoja prava i interese zaštiti isključivo kroz pravni poredak Crne Gore, ali su, prema ocjeni Udruženja, samovolja i zloupotrebe ovlaštenja pojedinih državnih službenika nanijele štetu Lutriji, njenim akcionarima, ali i državi i javnom interesu.

"Na ovako kreiran način poslovanja u postojećem ambijentu, Lutrija Crne Gore nije u mogućnosti da ostvaruje Ustavom i zakonima zagarantovana prava", navodi se u saopštenju, uz zahvalnost svim učesnicima igara na sreću, poslovnim partnerima i zaposlenima na povjerenju i doprinosu radu i ugledu tog društva.

Lutrija Crne Gore će, dodaje se, nastaviće da egzistira kao privredno društvo kroz proizvodnju i emitovanje televizijskog programa putem TV7, a javnost će, kako navode, putem tog kanala biti detaljnije informisana o, kako tvrde, progonu i ometanju prava na preduzetništvo, prenosi portal RTCG.