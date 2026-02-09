Logo
Large banner

Gasi se državna lutrija nakon 76 godina rada

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

15:45

Komentari:

0
Лутрија листић
Foto: Erik Mclean/Pexels

Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) saopštilo je da je Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore, nakon 76 godina postojanja, prinuđeno da od 5. februara ove godine obustavi obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori.

U saopštenju se podsjeća da je Lutrija Crne Gore osnovana prije 76 godina upravo radi obavljanja te djelatnosti i da je tokom cijelog perioda poslovanja bila odgovoran privredni subjekt u pravnom poretku države.

Венеција

Svijet

Trajekt se oteo kontroli i pregazio nekoliko gondola: Turisti završili u vodi

Na današnji dan Lutrija Crne Gore nema neizmirenih obaveza prema državi Crnoj Gori, drugim pravnim i fizičkim licima. Tokom prethodnog perioda, pa i u najtežim vremenima, obaveze prema zaposlenima i poslovnim partnerima redovno su i uredno izmirivane, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je tokom više od sedam decenija postojanja preko 20.000 građana Crne Gore ostvarilo egzistenciju i profesionalni angažman kroz rad u Lutriji Crne Gore.

Udruženje podsjeća da Lutrija, pored djelatnosti igara na sreću, već 18 godina obavlja i djelatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa. Međutim, kako navode, zbog "kontinuiranog i najnovijeg pravnog nasilja i progona", preduzeće je bilo prinuđeno da u prethodnom periodu otpusti više od 500 zaposlenih, dok danas ima svega 25 zaposlenih.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Napustili smo EPP zbog nametanja imigracione politike

Lutrija Crne Gore bila je prinuđena i da, protiv svoje volje i suprotno sopstvenim interesima, raskine sve važeće ugovore o koncesijama za priređivanje igara na sreću zaključene sa državom Crnom Gorom, navodi se u saopštenju.

Udruženje tvrdi da su Lutrija Crne Gore i pojedini akcionari već duže od deset godina izloženi kontinuiranom i sistematskom pravnom nasilju koje je, kako ocjenjuju, poprimilo oblik progona, a u kojem su, prema njihovim riječima, učestvovali pojedinci iz nadležnih državnih organa, uključujući Upravu za igre na sreću, Ministarstvo finansija i Vladu Crne Gore.

"O svemu tome uredno, činjenično i blagovremeno obavještavali smo sve nadležne institucije, od Ombudsmana do pravosudnih organa, ali su reakcije izostale", ističe se u saopštenju.

Венеција

Svijet

Trajekt se oteo kontroli i pregazio nekoliko gondola: Turisti završili u vodi

Menadžment Lutrije Crne Gore, kako se navodi, pokušavao je da svoja prava i interese zaštiti isključivo kroz pravni poredak Crne Gore, ali su, prema ocjeni Udruženja, samovolja i zloupotrebe ovlaštenja pojedinih državnih službenika nanijele štetu Lutriji, njenim akcionarima, ali i državi i javnom interesu.

"Na ovako kreiran način poslovanja u postojećem ambijentu, Lutrija Crne Gore nije u mogućnosti da ostvaruje Ustavom i zakonima zagarantovana prava", navodi se u saopštenju, uz zahvalnost svim učesnicima igara na sreću, poslovnim partnerima i zaposlenima na povjerenju i doprinosu radu i ugledu tog društva.

parfem pixabay

BiH

Direktor aerodroma u BiH kupio parfeme za 13.000 KM

Lutrija Crne Gore će, dodaje se, nastaviće da egzistira kao privredno društvo kroz proizvodnju i emitovanje televizijskog programa putem TV7, a javnost će, kako navode, putem tog kanala biti detaljnije informisana o, kako tvrde, progonu i ometanju prava na preduzetništvo, prenosi portal RTCG.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

lutrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли се можемо прехладити ако изађемо напоље мокре косе?

Zdravlje

Da li se možemo prehladiti ako izađemo napolje mokre kose?

2 h

0
Лабубу манија се наставља: Произвођач постао глобални феномен

Ekonomija

Labubu manija se nastavlja: Proizvođač postao globalni fenomen

2 h

0
Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Republika Srpska

Poreska uprava upozorila male poljoprivrednike: Rok je do kraja februara

2 h

0
beba

Svijet

Dječaka (3) roditelji izgladnjivali do smrti: Vidjelo mu se svako rebro, a obrazi upali

2 h

0

Više iz rubrike

Болница Добој-операција

Region

Žena umrla nakon rutinske operacije, sprovodi se istraga

5 h

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Region

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

6 h

0
Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Region

Djevojka kolima sletjela u Moraču, više ljudi bilo u autu?

7 h

0
Дора Лукић

Region

Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

17

53

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner