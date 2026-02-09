Žena umrla nakon rutinske operacije, sprovodi se istraga

Operacija kuka koja se trebala smatrati rutinskom završila je smrću pacijentkinje u pulskoj Opštoj bolnici. Tokom ned‌jeljne večeri, 18. januara, poklopilo se nekoliko okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda, a Županijsko državno tužilaštvo u Puli sada provodi istragu kako bi se utvrdilo je li se smrt mogla izbjeći, piše Istra24.

Prema podacima poznatima redakciji Istra24, pacijentkinja u pedesetim godinama iz okolice Pule primljena je u bolnicu nakon što je dva dana ranije pala niz stube te slomila kuk i lakat. U ned‌jelju naveče, dežurni hirurg traumatolog, uz asistenciju mlađe hirurga ortopeda koja je tek završila specijalizaciju, odlučio je obaviti operaciju kuka.

Hronologija događaja

Kako saznaje Istra24, iako operacija nije bila hitna i mogla se obaviti u poned‌jeljak, zahvat je započeo na kraju ned‌jeljnog dežurstva. Međutim, tokom operacije došlo je do komplikacija i obilnog krvarenja. Hirurg u početku nije bio svjestan uzroka krvarenja, ali je zbog loših parametara ubrzano završio operaciju.

Stanje pacijentkinje pogoršalo se otprilike sat vremena kasnije, ali vaskularni hirurg pozvan je sa značajnim zakašnjenjem. Budući da je bila ned‌jelja, on nije bio u bolnici, već je dežurao od kuće. Prošlo je više od dva sata dragocjenog vremena do njegovog dolaska i početka nove operacije.

Veliki gubitak krvi

Utvrđeno je da je tokom operacije kuka probijena arterija iza zd‌jelične kosti. Vaskularni je hirurg zašio ali no krvarenje se nastavilo jer je, kako se ispostavilo, bila probijena na još jednom mjestu. Uslijedila je još jedna operacija oko ponoći, ali ni ona nije uspjela. Zbog velikog gubitka krvi, kako saznaje Istra24, pacijentica je preminula.

Slučaj, kako piše Istra24, otvara nekoliko spornih pitanja. Prije svega, zašto se operisalo u ned‌jelju naveče ako stanje nije bilo hitno. Iskusni hirurg izvan Pule, upoznat s osnovnim informacijama o slučaju, izjavio je da takvu operaciju nikada ne bi radio u ned‌jelju naveče. Smatra da je pacijentkinja mogla pričekati poned‌jeljak.