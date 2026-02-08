Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

Prije nešto manje od dvije sedmice na Radničkoj cesti u Zagrebu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula srednjoškolka Dora Lukić (17).

Dok je na crveno prelazila zebru, na nju je autom naletjela 50-godišnja žena.

Dorini roditelji, otac Daniel i majka Ines, odlučili su kako će darovati njene organe. Time je u Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama spašeno pet života.

Njen otac kaže kako zna da bi ona to željela, te da o tome ne bi ni razmišljala.

"Njoj je samo bilo važno pomagati svima, ljudima, životinjama… Takva je bila, ponos naš. Htio sam da barem dio nje živi negdje, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje", rekao je za list "24sata" Daniel.

Dora je pohađala medicinsku školu i imala je dvije starije sestre i mlađeg brata. Ovog ljeta trebala je navršiti 18 godina.

Njen otac kaže kako je bila dijete za poželjeti te da je posebno voljela pomagati drugim ljudima i životinjama.

"Jednom smo čak jurili na Veterinarski fakultet kako bi kućni kunić primao infuzije i kako bi ga pokušali spasiti, no nisu uspjeli. A to smo radili zbog nje. Takva je bila Dora", rekao je.

Dora je imala teške povrede glave, ali su joj organi bili zdravi.

"Sad je petoro ljudi dobilo priliku za život, a negdje tamo kuca srce naše voljene Dore", rekao je shrvani Daniel za "24sata".