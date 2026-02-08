Logo
Large banner

Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

Izvor:

24sata.hr

08.02.2026

15:56

Komentari:

0
Дора Лукић
Foto: Privatna arhiva

Prije nešto manje od dvije sedmice na Radničkoj cesti u Zagrebu dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula srednjoškolka Dora Lukić (17).

Dok je na crveno prelazila zebru, na nju je autom naletjela 50-godišnja žena.

alchajmer

Zdravlje

Naučnici: Odvratna navika mogla bi da vas zaštiti od Alchajmerove bolesti

Dorini roditelji, otac Daniel i majka Ines, odlučili su kako će darovati njene organe. Time je u Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama spašeno pet života.

Njen otac kaže kako zna da bi ona to željela, te da o tome ne bi ni razmišljala.

"Njoj je samo bilo važno pomagati svima, ljudima, životinjama… Takva je bila, ponos naš. Htio sam da barem dio nje živi negdje, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje", rekao je za list "24sata" Daniel.

Dora je pohađala medicinsku školu i imala je dvije starije sestre i mlađeg brata. Ovog ljeta trebala je navršiti 18 godina.

Смртић

Region

Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

Njen otac kaže kako je bila dijete za poželjeti te da je posebno voljela pomagati drugim ljudima i životinjama.

"Jednom smo čak jurili na Veterinarski fakultet kako bi kućni kunić primao infuzije i kako bi ga pokušali spasiti, no nisu uspjeli. A to smo radili zbog nje. Takva je bila Dora", rekao je.

Dora je imala teške povrede glave, ali su joj organi bili zdravi.

"Sad je petoro ljudi dobilo priliku za život, a negdje tamo kuca srce naše voljene Dore", rekao je shrvani Daniel za "24sata".

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

doniranje organa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Смртић, село у Хрватској

Region

Hrvatsko selo u kom je živjelo 95 odsto Srba ima jezivo ime

5 h

0
Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

Region

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

7 h

0
Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице

Region

Ministar policije Crne Gore: Znamo ko je podržao bjekstvo Miloša Medenice

10 h

0
Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

Region

Knežević: Antisrpsku Vladu treba srušiti prije 2027. godine

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner