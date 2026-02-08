Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Hrvatskoj nedostaje sezonskih radnika pa poslodavci sa potragom počinju sve ranije, a procjenjuje se da će ih ove godine trebati oko 65 hiljada.

Alen Mrvac, specijalista za odnose sa javnošću u Alma Career Croatia/Moj posao, kaže da se ključni dio zapošljavanja odvija već početkom godine.

Potraga počinje ranije

„Potraga je većinom fokusirana tokom januara i februara. Već do kraja februara dobar dio poslodavaca ima kompletiran dobar dio kadra. Ostale pozicije popunjavaju se u slučaju nužde, dakle vatrogasna rješenja traže se u aprilu ili maju“, kazao je Mrvac.

Strani sezonski radnici traže se još od prošlog oktobra kako bi im se na vrijeme osigurale radne dozvole, javlja HRT.

Bernard Zenzerović, direktor Udruženja poslodavaca u hotelijerstvu, kaže da je potreba za radnicima velika te da je procjena da za sezonu nedostaje oko 65.000 radnika.

„Od toga se trudimo zadovoljiti što je više moguće na domaćem tržištu. No to ipak nije moguće u potpunosti pa očekujemo oko 15 hiljada sezonaca iz Hrvatske i brojke stranih radnika na nivou prošle godine – znači oko 50 hiljada“, rekao je Zenzerović.

Prema istraživanju portala Moj posao, domaći radnici češće se odlučuju na sezonski rad ako je plata u prosjeku 30 do 40 posto viša nego za jednak posao na kontinentu. Najtraženiji su kuvari, konobari, slastičari, sobarice, recepcionari, animatori i prodavci.

Mrvac naglašava i da poslodavci traže kvalitetan kadar.

„Visokokvalifikovanog radnika sa bogatim iskustvom koji donosi dodatnu vrijednost i podiže nivo poslovanja. Takav kadar je rijedak i treba ga itekako dobro platiti. Kriterijumi su nešto niži nego ranijih godina, što se vidi po oglasima. Ondje gdje se prije tražilo pet godina iskustva, sada se traže tri godine“, istakao je.

Zenzerović upozorava i na rast troškova rada.

„Od 2019. do danas troškovi rada, odnosno plate u hotelijerstvu, porasli su oko 75 posto, dok su prihodi rasli oko 58 posto. Kolege ulažu puno i u uslove i kvalitet smještaja te u edukacije“, kazao je.

Iako su svjesni da je strana radna snaga nužna, poslodavci nastoje angažovati i penzionere, učenike, studente te nezaposlene.