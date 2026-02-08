Izvor:
Tanjug
Predsjednik Javne komore Komisije za suverenitet Ruske Federacije Vladimir Rogov izjavio je danas da smatra da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski lično stoji iza pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva.
"Prema informacijama koje dolaze iz izvora bliskih vlastima u Kijevu, Zelenski stoji iza pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, i on je lično odobrio ovaj kriminalni teroristički napad", rekao je Rogov, koji je i kopredsjednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona.
Prema njegovim riječima, kijevski režim je time pokazao nedostatak interesovanja za mirno rješavanje ukrajinskog sukoba, prenijele su RIA Novosti.
U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara pokušan je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva, prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji je hospitalizovan.
Pokušaj atentata na Aleksejeva dogodio se u vrijeme druge runde pregovora o Ukrajini održane u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak, u kojima su učestvovale delegacije iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.
U Dubaiju uhapšen atentator na ruskog generala, predat Moskvi
U međuvremenu, atentator je uhapšen u Dubaiju i predat Moskvi,
