Predsjednik Javne komore Komisije za suverenitet Ruske Federacije Vladimir Rogov izjavio je danas da smatra da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski lično stoji iza pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva.

"Prema informacijama koje dolaze iz izvora bliskih vlastima u Kijevu, Zelenski stoji iza pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, i on je lično odobrio ovaj kriminalni teroristički napad", rekao je Rogov, koji je i kopredsjednik Koordinacionog saveta za integraciju novih regiona.

Prema njegovim riječima, kijevski režim je time pokazao nedostatak interesovanja za mirno rješavanje ukrajinskog sukoba, prenijele su RIA Novosti.

U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara pokušan je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva, prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji je hospitalizovan.

Pokušaj atentata na Aleksejeva dogodio se u vrijeme druge runde pregovora o Ukrajini održane u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak, u kojima su učestvovale delegacije iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

U međuvremenu, atentator je uhapšen u Dubaiju i predat Moskvi,