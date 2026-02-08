Oglasio se Zelenski: "Rusija ispalila 2.000 udarnih dronova, 1.200 avio-bombi"

Izvor:
ATV
08.02.2026
13:22
Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je danas da je Rusija tokom ove nedjelje "udarila" sa više od 2.000 udarnih dronova, 1.200 vođenih avio-bombi i 116 raketa različitih tipova.
"Više od 2.000 udarnih dronova, 1.200 vođenih avio-bombi i 116 raketa različitih tipova Rusija je ispalila na naša mjesta i sela samo tokom ove nedjelje", istakao je Zelenski na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.
On je naglasio da Rusija gotovo svakodnevno pogađa energetski sektor, logističku infrastrukturu i to čak dok traje "diplomatski rad na miru".
