U Dubaiju uhapšen atentator na ruskog generala, predat Moskvi

Izvršilac atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva priveden je u Dubaiju i predat Rusiji, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti.

U saopštenju se navodi da je riječ o ruskom državljaninu Ljubomiru Korbi koji je priveden uz pomoć partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Potraga za organizatorima zločina se nastavlja", navode iz Federalne službe bezbjednosti.

Služba je ranije objavila da je identifikovano dvoje saučesnika u atentatu i da je jedno lice privedeno u Moskvi, dok je drugo pobjeglo u Ukrajinu.

Prema podacima ruske Istražne komisije, naoružana osoba je pucala na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara, nakon čega je on hospitalizovan