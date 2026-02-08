U Dubaiju uhapšen atentator na ruskog generala, predat Moskvi

Izvor:
Agencije
08.02.2026
09:08
Komentari:0
Izvršilac atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva priveden je u Dubaiju i predat Rusiji, saopštila je ruska Federalna služba bezbjednosti.
U saopštenju se navodi da je riječ o ruskom državljaninu Ljubomiru Korbi koji je priveden uz pomoć partnera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Potraga za organizatorima zločina se nastavlja", navode iz Federalne službe bezbjednosti.
Služba je ranije objavila da je identifikovano dvoje saučesnika u atentatu i da je jedno lice privedeno u Moskvi, dok je drugo pobjeglo u Ukrajinu.
Prema podacima ruske Istražne komisije, naoružana osoba je pucala na Aleksejeva u stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara, nakon čega je on hospitalizovan
Najnovije
Najčitanije
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Trenutno na programu
13:30
Lovačka kuhinnja
lajfstajl
13:40
Teletrgovina
teletrgovina
13:55
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
14:00
Operacija Beograd (12+,R)
filmski program
15:30
ParlaTVment
informativno politički
16:30
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
16:35
Gastro bar
lajfstajl