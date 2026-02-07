Logo
Large banner

Poznato ko stoji iza atentata na Putinovog generala

Izvor:

Tanjug

07.02.2026

13:09

Komentari:

0
Познато ко стоји иза атентата на Путиновог генерала
Foto: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Istraga je identifikovala dvojicu osumnjičenih za atentat na zamenika načelnika ruske vojne obaveštajne službe GRU generala Vladimira Aleksejeva, objavio je list "Komersant", pozivajući se na izvor blizak istrazi.

Prema navodima izvora, vjeruje se da je jedan od osumnjičenih generalu nanio tri prostrijelne rane.

Aleksejev je preživio napad i uspješno je operisan.

Izvor je naveo da će osumnjičeni uskoro biti izvedeni na ispitivanje, nakon čega se očekuje podizanje optužnice.

Ukoliko se sumnje potvrde, sud bi u nedjelju, 8. februara, mogao da im odredi pritvor.

Pokušaj atentata dogodio se juče ujutru u stambenoj zgradi na Volokolamskom auto-putu u Moskvi, gdje je napadač iz zasjede otvorio vatru na Aleksejeva.

Prema pojedinim izvještajima, general je uspio da reaguje, pa su prvi hici pogodili njegove ekstremitete, dok je prilikom bjekstva napadač ispalio još jedan hitac koji ga je ranio u grudi ili stomak.

Aleksejev je potom prebačen u bolnicu u teškom stanju.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

general

atentat

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зеленски открио да су Американци дали рок

Svijet

Zelenski otkrio da su Amerikanci dali rok

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

5 h

0
Падаће "крвави снијег": Издато упозорење

Svijet

Padaće "krvavi snijeg": Izdato upozorenje

6 h

0
Лов на дјевојке из Хрватске за Епстајна: "Купићу ти карту за Сплит, тамо ћеш ми наћи пријатељицу

Svijet

Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

49

Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner