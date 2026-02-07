Poznato ko stoji iza atentata na Putinovog generala

Istraga je identifikovala dvojicu osumnjičenih za atentat na zamenika načelnika ruske vojne obaveštajne službe GRU generala Vladimira Aleksejeva, objavio je list "Komersant", pozivajući se na izvor blizak istrazi.

Prema navodima izvora, vjeruje se da je jedan od osumnjičenih generalu nanio tri prostrijelne rane.

Aleksejev je preživio napad i uspješno je operisan.

Izvor je naveo da će osumnjičeni uskoro biti izvedeni na ispitivanje, nakon čega se očekuje podizanje optužnice.

Ukoliko se sumnje potvrde, sud bi u nedjelju, 8. februara, mogao da im odredi pritvor.

Pokušaj atentata dogodio se juče ujutru u stambenoj zgradi na Volokolamskom auto-putu u Moskvi, gdje je napadač iz zasjede otvorio vatru na Aleksejeva.

Prema pojedinim izvještajima, general je uspio da reaguje, pa su prvi hici pogodili njegove ekstremitete, dok je prilikom bjekstva napadač ispalio još jedan hitac koji ga je ranio u grudi ili stomak.

Aleksejev je potom prebačen u bolnicu u teškom stanju.