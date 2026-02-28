Logo
Izraelci izdali hitno upozorenje svima koji se nalaze u blizini vojnih objekata Irana

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

11:19

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Izraelske odbrambene snage izdale su hitno upozorenje onima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana, da se radi svoje bezbjednosti evakuišu iz tih oblasti.

"Hitno upozorenje svima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana", naveo je portparol IDF-a na persijskom jeziku Kamal Penhasi, prenosi Rojters.

Израел Иран напад

Svijet

Zatvorene škole u Izraelu, zabranjena javna okupljanja

On im je poručio da se nalaze u blizini opasnih objekata i interesa.

"Radi vaše bezbjednosti i sigurnosti, molimo vas da se odmah evakuišete iz ove oblasti i da se ne približavate dok ne bude daljih obavještenja. Vaše prisustvo u ovim područjima ugrožava vaš život", dodao je Penhasi.

Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su jutros napade na Iran nakon čega je Teheran odgovorio napadom na sjever Izraela.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Иран демонстрације

Svijet

Iranska policija zaprijetila demonstrantima

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi uslijedili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".

