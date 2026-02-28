Logo
Pogledajte snimak presretanja rakete iznad Abu Dabija: Ljudi uživaju na bazenu, a onda...

Напад Абу Даби
Foto: Printscreen/X

Razni mediji prenose da su se čule eksplozije u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze, ali ovi izvještaji još nisu zvanično potvrđeni.

Ujedinjeni Arapski Emirati su takođe objavili da zatvaraju svoj vazdušni prostor, saopštila je državna novinska agencija WAM.

Eksplozije su se čule u glavnom gradu Abu Dabiju, a dim se kuljao iz grada.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako PVO presreće raketu na nebu iznad Abu Dabija.

Најновија вијест

Svijet

Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je Gardijan.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmerena prema zemlji, prenosi Telegraf.

izrael vojska

Svijet

Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

Abu Dabi

Izrael Iran

