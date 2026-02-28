Pogledajte snimak presretanja rakete iznad Abu Dabija: Ljudi uživaju na bazenu, a onda...

Razni mediji prenose da su se čule eksplozije u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze, ali ovi izvještaji još nisu zvanično potvrđeni.

Ujedinjeni Arapski Emirati su takođe objavili da zatvaraju svoj vazdušni prostor, saopštila je državna novinska agencija WAM.

Eksplozije su se čule u glavnom gradu Abu Dabiju, a dim se kuljao iz grada.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako PVO presreće raketu na nebu iznad Abu Dabija.

Svijet Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je Gardijan.

🇦🇪🇮🇷🇺🇸 Footage from the interceptions in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/sXVnJlK14E — Visioner (@visionergeo) February 28, 2026

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmerena prema zemlji, prenosi Telegraf.