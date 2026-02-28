Logo
Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

Telegraf

28.02.2026

10:39

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана
Foto: Tanjug / AP / Majdi Mohammed

Izraelska vojska (IDF) se oglasila na društvenoj mreži X, gdje su iznijeli nove detalje o zajedničkoj operaciji sa oružanim snagama SAD na Iran.

"Izraelske odbrambene snage i Oružane snage SAD pokrenule su široku i zajedničku operaciju kako bi temeljno degradirale iraski teroristički režim i vremenom uklonile egzistencijalne prijetnje Izraelu. Iranski režim nije odustao od svog plana da uništi Izrael. Režim je nastavio da finansira, obučava i naoružava svoje posrednike pozicionirane na granicama Izraela. Ove akcije predstavljaju egzistencijalnu prijetnju Izraelu i predstavljaju opasnost za Bliski istok i svijet u cjelini", navodi se u saopštenju izraelske vojske.

Иран Техеран напад

Svijet

Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

Podsjetimo, vojska Sjedinjenih Američkih Država planira napade koji će trajati nekoliko dana, saopštila su dva izvora upoznata sa situacijom.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u videu koji je objavljen ubrzo nakon početka napada na Iran da američke snage preduzimaju "masovnu i kontinuiranu operaciju", naglašavajući da su napadi usmjereni na iransku vojsku. Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, izjavio je američki zvaničnik za Rojters.

Иран Техеран напад

Svijet

SAD napade na Iran nazvale "Operacija epski bijes"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

