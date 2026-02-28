Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
10:16
Zvuci eksplozije čuli su se u Bahreinu, javlja APA , pozivajući se na televizijski kanal Al Arabija.
Prema izvještaju, aktivirane su sirene za uzbunu.
Takođe je objavljeno da je Katar zatvorio svoj vazdušni prostor.
Katarski zvaničnik potvrdio je za Skaj njuz da je raketa iznad zemlje presretana pomoću protivvazdušne odbrane.
Podsjetimo, američki vojnici su prije nedjelju dana evakuisani i iz baza u Bahreinu u kojima se nalazi Peta flota mornarice.
