Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

10:16

Komentari:

0
Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Zvuci eksplozije čuli su se u Bahreinu, javlja APA , pozivajući se na televizijski kanal Al Arabija.

Prema izvještaju, aktivirane su sirene za uzbunu.

Најновија вијест

Svijet

Prvo oglašavanje Islamske revolucionarne garde nakon napada Izraela i SAD na Iran

Takođe je objavljeno da je Katar zatvorio svoj vazdušni prostor.

Katarski zvaničnik potvrdio je za Skaj njuz da je raketa iznad zemlje presretana pomoću protivvazdušne odbrane.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Olasio se Netanjahu nakon napada

Podsjetimo, američki vojnici su prije nedjelju dana evakuisani i iz baza u Bahreinu u kojima se nalazi Peta flota mornarice.

Izrael Iran

Katar

Bahrein

Komentari (0)
