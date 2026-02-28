Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

Donald Tramp je u osmominutnom video-snimku na platformi Truth Social potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana.

On je izjavio da "prijeteće aktivnosti Teherana direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom svijeta".

- Već 47 godina iranski režim skandira ’Smrt Americi’ i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića - rekao je Tramp.

On se osvrnuo na krizu u američkoj ambasadi iz 1979. i 1981. godine, kada je 66 talaca držano 444 dana, kao i na druge incidente sa Teheranom.

- To je bio masovni teror i mi to više nećemo tolerisati - dodaje on, uz tvrdnju da je Iran pokušao da obnovi svoj nuklearni program i da razvija rakete dugog dometa.

- Uništićemo njihove rakete i anihilirati njihovu mornaricu - ističe predsjednik SAD-a, dodajći da su, iako su preduzeti koraci da se izbjegnu žrtve, "gubici među Amerikancima mogući".

On je poručio Islamskoj revolucionarnoj gardi da "položi oružje" ili se "suoči sa sigurnom smrću".

Obraćajući se narodu Irana, Tramp je rekao da je "čas vaše slobode blizu" i upozorio ih da će "bombe padati svuda".

- Kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete - dodao je.

- Ovo će biti, vjerovatno, vaša jedina šansa za mnogo generacija. Dugi niz godina tražili ste pomoć Amerike, ali je nikada niste dobili. Nijedan predsjednik nije bio voljan da uradi ono što sam ja spreman da uradim večeras - zaključio je Tramp.