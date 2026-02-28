Logo
Large banner

Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

28.02.2026

09:17

Komentari:

0
Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

Izraelska vojska je upravo objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Prenosimo ovo saopštenje:

"Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću pretnju. U poslednjih par minuta Komanda je izdala direktive preventive direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima", navodi se u saopštenju.

Најновија вијест

Svijet

Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

Иран Техеран напад

Svijet

Mediji: Iran priprema protivnapad!

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

40 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Ovo je mogući vojni odgovor Irana

43 min

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Oglasio se Tramp: Amerikanci i Izraelci izveli zajednički napad

1 h

0
Напад Израела на Техеран

Svijet

Mediji: Iran priprema protivnapad!

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner