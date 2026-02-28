Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

28.02.2026
09:17
Komentari:0
Izraelska vojska je upravo objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Prenosimo ovo saopštenje:
"Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću pretnju. U poslednjih par minuta Komanda je izdala direktive preventive direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima", navodi se u saopštenju.
A short while ago, the IDF identified missiles launched from Iran toward Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
Defensive systems are operating to intercept the threat. In the past few minutes, the Home Front Command has sent a precautionary directive directly to mobile phones in the relevant areas.
