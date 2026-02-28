Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

Izraelska vojska je upravo objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Prenosimo ovo saopštenje:

"Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću pretnju. U poslednjih par minuta Komanda je izdala direktive preventive direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima", navodi se u saopštenju.

