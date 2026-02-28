Logo
Ovo je mogući vojni odgovor Irana

28.02.2026

09:10

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Analitičar Šon Bil rekao je za Skaj Njuz kakav bi mogući vojni odgovor Irana mogao biti.

„Možda nisu vojna supersila poput Amerike, ali jedna stvar koju imaju u izobilju jesu balističke rakete“, kaže vojni analitičar Šon Bil.

Нестала Мирјана Миливојевић

Hronika

Misterija nestanka Mirjane (45): Izašla iz stana i ponijela samo jednu stvar

„A kao što smo vidjeli prošle godine, talas za talasom tih raketa - jedna možda ne prođe, deset možda ne prođe. Ali ako lansirate 100 ili 500, količina sama po sebi postaje kvalitet.“

Izrael, naravno, možda neće biti jedina meta.

„Mogli bi napasti i američke vojne objekte“, kaže Bell. „U regionu postoji mnogo vojnih baza.

„Takođe su nedavno izveli vježbu sa bojevom municijom na moreuzu Hormuz, zatvorivši ga samo prije neki dan.

„Zašto je to važno za nas? Oko 20% svjetske nafte prolazi kroz taj moreuz. To bi trenutno izazvalo haos na tržištima nafte.

Трамп

Svijet

Oglasio se Tramp: Amerikanci i Izraelci izveli zajednički napad

„I na kraju, zanimljivo će biti... Šahed Bageri, relativno nova bespilotna brodska platforma koju su Iranci pustili u upotrebu, sada je u službi i operiše relativno blizu nosača aviona.

„Može lansirati priličan broj moćnih dronova.

„Amerikanci imaju veoma, veoma efikasnu zaštitu u bliskom dometu na tim nosačima. Ali kada počnete da preplavljujete tu odbranu sa 20, 30, 50 dronova odjednom, moguće je da bi Amerikanci počeli da se osjećaju pomalo ranjivo.

„Vjerovatno ne bi potopili nosač, ali bože sačuvaj, to bi bila snažna izjava namjere.“

Urednica za odbranu i bezbjednost Debora Hejns kaže da će iranska interpretacija današnjeg napada odrediti kako će odgovoriti.

Иран Техеран напад

Svijet

Mediji: Iran priprema protivnapad!

Ona navodi da je Iran sigurno „odigrao ratne igre“ za napad poput ovog od strane Izraela i SAD.

„Iran ima značajne zalihe balističkih i krstarećih raketa i dronova“, kaže ona. „Ima sposobnost da nanese ozbiljnu štetu.

„Ključno će biti u kojoj mjeri režim ovo vidi kao egzistencijalnu prijetnju, i stoga ide svim snagama u odgovoru.

„U kojoj mjeri, ako je to slučaj, može to i da uradi s obzirom na svoje zalihe i sposobnost za napad, imajući u vidu operacije koje su već izvedene protiv njega.“

