Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana.

On je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Upućen je apel građanima da se odmah sklone u skloništa.

Izvori iz Teherana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom.

Prema izvještajima iranskih medija, tri eksplozije čule su se u samom centru Teherana.

Fumée au-dessus de Téhéran : #Israel a frappé l'#Iran, alors que #Trump met la pression.

— Karine Bechet (@bechetgolovko) February 28, 2026

Agencija Fars navodi da su primljeni izvještaji o nekoliko projektila koji su pogodili oblast "Republika" u glavnom gradu Irana.

عکسهایی از برادرم دریافت کردم که حدود نیم ساعت است که اسرائیل در حال بمباران مناطق گوناگونی در تهران است، میدان توحید و مرکز شهر

Internetom se šire snimci sa lica mjesta. Kako se može vidjeti sa snimaka, gust dim se diže iznad Teherana.

Kako se širi društvenim mrežama, pohođeni su trg Tohid, kao i centar grada.