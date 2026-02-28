Logo
Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Izvor:

Agencije

28.02.2026

08:01

Напад Израела на Техеран
Foto: Tanjug / AP /

Izraelski ministar odbrane, Izrael Kac, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana.

On je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje. Širom izraelskih gradova već se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost. Upućen je apel građanima da se odmah sklone u skloništa.

Најновија вијест

Svijet

Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

Izvori iz Teherana izvještavaju o snažnim eksplozijama koje odjekuju prestonicom.

Prema izvještajima iranskih medija, tri eksplozije čule su se u samom centru Teherana.

Agencija Fars navodi da su primljeni izvještaji o nekoliko projektila koji su pogodili oblast "Republika" u glavnom gradu Irana.

Internetom se šire snimci sa lica mjesta. Kako se može vidjeti sa snimaka, gust dim se diže iznad Teherana.

Kako se širi društvenim mrežama, pohođeni su trg Tohid, kao i centar grada.

