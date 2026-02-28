Kamiondžija iz BiH uhvaćen sa 20 kilograma heroina

Izvor:
Državljanin BiH uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno 20 kilograma heroina. Zajedno sa njim je uhapšen i Italijan iz Brindizija, koji je „obezbjeđivao“ prevoz droge.
Kako prenose italijanski mediji, na području Brindizija juče je zaplijenjeno 20 kilograma heroina, a akciju je sprovela specijalna jedinica koja djeluje pri Guardia di Finanza iz Lećea.
Tom prilokom uhapšen je 53-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 43-godišnji Italijan. Protiv obojice su podnesene krivične prijave za trgovinu narkoticima.
Prema rekonstrukciji istrage, Italija je bio za volanom automobila koji je išao ispred kamiona kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da je Italijan vjerovatno bio u funkciji podrške.
Nakon što su zaustavljeni, pripadnici specijalne jedinice su vrlo lako pronašli heroin, a osumnjičeni su odmah uhapšeni i sprovedeni u zatvor.
Danas je održano i saslušanje pred istražnim sudijom Simoneom Orazijem. Više detalja biće poznato narednih dana, jer se Istraga nastavlja radi utvrđivanja moguće destinacije heroinskog tovara. Inače, ova zapljena je jedna od najznačajnijih ikada izvršenih na teritoriji Brindizija, prenose Nezavisne.
