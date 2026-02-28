Zbog kreme za ruke doživjela pravu dramu na aerodromu

Kontrole na aerodromima ponekad mogu biti strože nego što putnici očekuju — čak i zbog potpuno svakodnevnih stvari koje nosimo sa sobom.

Putnici se nerijetko suočavaju s dodatnim sigurnosnim provjerama ako uređaji za detekciju na njihovim rukama ili prtljazi registruju tragove određenih hemijskih spojeva. U nekim slučajevima razlog može biti i naizgled bezazlena kozmetika, poput kreme za ruke.

Upravo to dogodilo se Jani na aerodromu Frankfurt koja je svoje neugodno iskustvo podijelila na TikToku. Kako je ispričala, njen je prtljaga čak dva puta označen kao potencijalno rizičan tokom sigurnosne kontrole, nakon što su testovi pokazali prisutnost čestica koje uređaji povezuju s eksplozivnim materijama.

Detaljna provjera

Nakon toga uslijedila je detaljna provjera, dodatno ispitivanje i privremeno zadržavanje na aerodromu, što joj je značajno produžilo putovanje. Kasnije su joj radnici obezbjeđenja objasnili da pojedini sastojci koji se nalaze u određenim kozmetičkim proizvodima — uključujući neke vrste krema za ruke — mogu ostaviti hemijske tragove slične onima koje detektori prepoznaju kao potencijalno opasne supstance. Zbog toga sistem automatski pokreće dodatne sigurnosne protokole.