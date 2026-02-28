Logo
Large banner

Zbog kreme za ruke doživjela pravu dramu na aerodromu

Izvor:

Agencije

28.02.2026

07:25

Komentari:

0
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому
Foto: Pixabay

Kontrole na aerodromima ponekad mogu biti strože nego što putnici očekuju — čak i zbog potpuno svakodnevnih stvari koje nosimo sa sobom.

Putnici se nerijetko suočavaju s dodatnim sigurnosnim provjerama ako uređaji za detekciju na njihovim rukama ili prtljazi registruju tragove određenih hemijskih spojeva. U nekim slučajevima razlog može biti i naizgled bezazlena kozmetika, poput kreme za ruke.

Upravo to dogodilo se Jani na aerodromu Frankfurt koja je svoje neugodno iskustvo podijelila na TikToku. Kako je ispričala, njen je prtljaga čak dva puta označen kao potencijalno rizičan tokom sigurnosne kontrole, nakon što su testovi pokazali prisutnost čestica koje uređaji povezuju s eksplozivnim materijama.

Detaljna provjera

Nakon toga uslijedila je detaljna provjera, dodatno ispitivanje i privremeno zadržavanje na aerodromu, što joj je značajno produžilo putovanje. Kasnije su joj radnici obezbjeđenja objasnili da pojedini sastojci koji se nalaze u određenim kozmetičkim proizvodima — uključujući neke vrste krema za ruke — mogu ostaviti hemijske tragove slične onima koje detektori prepoznaju kao potencijalno opasne supstance. Zbog toga sistem automatski pokreće dodatne sigurnosne protokole.

Podijeli:

Tagovi :

aerodrom

krema

prtljag

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Svijet

Tramp o ukidanju sankcija Rusiji: Želim da se to desi

12 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

14 h

0
Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

14 h

0
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner