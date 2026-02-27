Logo
Large banner

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

Izvor:

SRNA

27.02.2026

19:43

Komentari:

0
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Bivši američki predsjednik Bil Klinton rekao je u obraćanju Odboru za nadzor Predstavničkog doma da nije vidio ništa što bi ga navelo da se zamisli dok je provodio vrijeme sa ozloglašenim pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Klinton je izjavio da ne bi letio Epstajnovim avionom da je znao za njegovu navodnu seksualno iskorištavanje i trgovinu maloljetnim djevojkama, i da bi se postarao da ga uhapse i osude.

ФК Борац

Fudbal

Marinović pred Sarajevo: Disciplina je ključ uspjeha

"Ovdje sam samo zato što je Epstajn tako dobro krio svoje ilegalne aktivnosti od svih dugo vremena", rekao je on.

Navodi se da je Klinton letio Epstajnovim avionom nekoliko puta od 2000. godine do suđenja Epstajnu za prostituciju maloljetnih lica 2008. godine.

U Epstajnovim dosijeima, koje je objavilo Ministarstvo pravde, nalaze se fotografije Klintona sa ženskim osobama čija su lica cenzurisana.

Туча хирурга на клиници

Srbija

Hirurzi se posvađali na klinici, pa uslijedila žestoka tuča

Klinton se izjasnio da nije kriv, i dodao da nije ništa ni vidio, ni loše uradio.

Podijeli:

Tagovi :

Bil Klinton

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак - бањски туризам у Српској и Србији

Republika Srpska

Zajednički razvoj banjskog turizma u Srpskoj i Srbiji - most saradnje i nove mogućnosti

29 min

0
Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Ostali sportovi

Fiktivnim klubovima "miniraju" Plivački savez Srpske

34 min

0
Јелен напао возача

Region

Nesvakidašnji incident: Jelen napao vozača skutera usred grada

35 min

0
Сајам туризма у Српској

Društvo

Srpska bilježi rekordne posjete turista

36 min

0

Više iz rubrike

Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

Svijet

Fico: Kijev nije zainteresovan za nastavak protoka nafte

1 h

0
Трамвај

Svijet

Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu: Ima mrtvih i povrijeđenih

1 h

0
Мушкарац данима био заглављен у ''живом пијеску'' без хране и воде: Извлачење трајало сатима

Svijet

Muškarac danima bio zaglavljen u ''živom pijesku'' bez hrane i vode: Izvlačenje trajalo satima

1 h

0
Руски дрон у Румунији

Svijet

Buka pa eksplozija: Snimljena drama iznad Dunava

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

20

01

Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

19

56

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

19

52

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

19

50

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner