Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

Bivši američki predsjednik Bil Klinton rekao je u obraćanju Odboru za nadzor Predstavničkog doma da nije vidio ništa što bi ga navelo da se zamisli dok je provodio vrijeme sa ozloglašenim pokojnim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Klinton je izjavio da ne bi letio Epstajnovim avionom da je znao za njegovu navodnu seksualno iskorištavanje i trgovinu maloljetnim djevojkama, i da bi se postarao da ga uhapse i osude.

"Ovdje sam samo zato što je Epstajn tako dobro krio svoje ilegalne aktivnosti od svih dugo vremena", rekao je on.

Navodi se da je Klinton letio Epstajnovim avionom nekoliko puta od 2000. godine do suđenja Epstajnu za prostituciju maloljetnih lica 2008. godine.

U Epstajnovim dosijeima, koje je objavilo Ministarstvo pravde, nalaze se fotografije Klintona sa ženskim osobama čija su lica cenzurisana.

Klinton se izjasnio da nije kriv, i dodao da nije ništa ni vidio, ni loše uradio.