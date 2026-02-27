Kako prepoznati kvar akumulatora?

Zašto akumulatori otkazuju?

Razlog je jednostavan: hemijski procesi unutar akumulatora usporavaju se na niskim temperaturama, zbog čega on ne može isporučiti dovoljno energije potrebne za pokretanje hladnog motora.

Znakovi za uzbunu

Srećom, akumulator rijetko otkazuje bez najave. Postoji nekoliko tipičnih znakova koji ukazuju na to da je vrijeme za posjetu servisu ili nabavu nove baterije. Prema ADAC-u, trebali biste obratiti pažnju ako se motor pokreće sporo i tromo umjesto energično, anlaser se jedva okreće jer mu nedostaje snage, kontrolne lampice na instrumentnoj ploči trepere ili svijetle slabije nego inače ili ako radio pokazuje smetnje kratko nakon pokretanja motora.

Svi ovi simptomi jasan su pokazatelj da akumulator gubi snagu. Ignorišete li ih, riskirate da vas iduće jutro dočeka potpuno prazna baterija i automobil koji ne možete upaliti.

Skriveni simptomi

Kod modernijih automobila postoji još jedan simptom. Ako vaš automobil ima start-stop sistem, motor bi se trebao automatski ugasiti kada stojite, na primjer na semaforu. Ali, ako primijetite da se to ne događa iako su svi uslovi zadovoljeni, to može biti znak da je sistem za upravljanje vozilom već prepoznao oslabljeni akumulator. Kako bi sačuvao preostalu energiju, sistem namjerno isključuje start-stop funkciju da dodatno ne opterećuje bateriju.

Savjet stručnjaka iz ADAC-a je jasan: ne čekajte da automobil potpuno otkaže poslušnost. Ako prepoznate prve znakove upozorenja, na vrijeme zamijenite akumulator. Time ćete uštedjeti novac za skupu pomoć na putu i vučnu službu, ali i dragocjeno vrijeme. Preventivna provjera akumulatora u servisu, posebno uoči zimske sezone, najbolja je zaštita od neugodnih iznenađenja, zaključuje Auto Bild.