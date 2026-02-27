Logo
Large banner

Kako prepoznati kvar akumulatora?

27.02.2026

21:00

Komentari:

0
Како препознати квар акумулатора?

Prema statistici njemačkog autokluba ADAC, problemi s akumulatorom uzrok su gotovo polovina svih kvarova na putu, piše Auto Bild.

Zašto akumulatori otkazuju?

Razlog je jednostavan: hemijski procesi unutar akumulatora usporavaju se na niskim temperaturama, zbog čega on ne može isporučiti dovoljno energije potrebne za pokretanje hladnog motora.

DESINGERICA-080925

Scena

Oglasio se Desingerica nakon što je čuo da mu prijeti robija

Znakovi za uzbunu

Srećom, akumulator rijetko otkazuje bez najave. Postoji nekoliko tipičnih znakova koji ukazuju na to da je vrijeme za posjetu servisu ili nabavu nove baterije. Prema ADAC-u, trebali biste obratiti pažnju ako se motor pokreće sporo i tromo umjesto energično, anlaser se jedva okreće jer mu nedostaje snage, kontrolne lampice na instrumentnoj ploči trepere ili svijetle slabije nego inače ili ako radio pokazuje smetnje kratko nakon pokretanja motora.

Svi ovi simptomi jasan su pokazatelj da akumulator gubi snagu. Ignorišete li ih, riskirate da vas iduće jutro dočeka potpuno prazna baterija i automobil koji ne možete upaliti.

Skriveni simptomi

Kod modernijih automobila postoji još jedan simptom. Ako vaš automobil ima start-stop sistem, motor bi se trebao automatski ugasiti kada stojite, na primjer na semaforu. Ali, ako primijetite da se to ne događa iako su svi uslovi zadovoljeni, to može biti znak da je sistem za upravljanje vozilom već prepoznao oslabljeni akumulator. Kako bi sačuvao preostalu energiju, sistem namjerno isključuje start-stop funkciju da dodatno ne opterećuje bateriju.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo je najopasniji dan za vrijeme retrogradnog Merkura: Budite oprezni

Savjet stručnjaka iz ADAC-a je jasan: ne čekajte da automobil potpuno otkaže poslušnost. Ako prepoznate prve znakove upozorenja, na vrijeme zamijenite akumulator. Time ćete uštedjeti novac za skupu pomoć na putu i vučnu službu, ali i dragocjeno vrijeme. Preventivna provjera akumulatora u servisu, posebno uoči zimske sezone, najbolja je zaštita od neugodnih iznenađenja, zaključuje Auto Bild.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

akumulator

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Društvo

Loto izvlačenje: Dvoje igrača iz Srpske dobili lijepe pare

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

1 h

0
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Psiholog objašnjava šta brak održava jakim

1 h

0
Поново опседнута: Ђаво поново долази по своје!

Emisije

Ponovo opsednuta: Đavo ponovo dolazi po svoje!

1 h

0

Više iz rubrike

Курт Хиларет, Белгијанцу украден комби, пронашао га у Сарајеву у БиХ

Auto-moto

Belgijanac u BiH pronašao kombi koji mu je ukraden

1 d

0
Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Auto-moto

Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

4 d

0
Спремају жестоке казне за споре возаче

Auto-moto

Spremaju žestoke kazne za spore vozače

1 sedm

0
Знак за контролу брзине

Auto-moto

Kada stižu super radari: Bilježiće apsolutno sve

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Požar u BiH - gori Stari hotel

22

18

Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

22

08

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

21

53

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

21

38

Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner