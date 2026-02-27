Logo
Porastao broj povrijeđenih u Brčkom: Isplivao prvi snimak požara

Izvor:

Agencije

27.02.2026

21:32

Пожар у Брчком, фабрика намјештаја
Foto: Printscreen/Youtube/HIT TV

U požaru u Fabrici namještaja „Alizino“ u brčanskom naselju Bukvik povrijeđeno je deset osoba.

Požar ogromnih razmjera u naselju Bukvik kod Brčkog najvjerovatnije je izbio tokom izvođenja radova na varenju, kada je varnica zapalila spužvu, nakon čega se vatra munjevito proširila na cijeli proizvodni prostor fabrike namještaja.

Radnici su, prije nego što je požar zahvatio kompletnu halu, uspjeli da izvuku dio namještaja i repromaterijala, čime je barem djelimično smanjena materijalna šteta.

Više informacija o uzroku požara i visini pričinjene štete biće poznato nakon završetka uviđaja.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje u blizini industrijske zone Bukvik kako bi se omogućio nesmetan prolaz interventnih ekipa.

