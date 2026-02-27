Logo
Tramp: Lutnik će svjedočiti pred kongresom o vezama sa Epstinom

Izvor:

Tanjug

27.02.2026

22:41

Komentari:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу
Foto: Tanjug / AP / Kenny Holston

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će ministar trgovine Hauard Lutnik svjedočiti pred Kongresom o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

"Hauard će otići i reći šta god ima da kaže. On je veoma nevin momak, radi dobar posao", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi "si-en-en".

Затвор

Svijet

Srpski Eskobar iz Laktaša u centru skandala: Predsjedničkom kandidatu kupio auto

Razmena imejlova, objavljena kao dio Epstinovih dosijea, između bivšeg američkog finansijera i Lutnika pokazuje da je ministar trgovine komunicirao sa Epstinom više od decenije, nakon što je tvrdio da je prekinuo svaki kontakt sa osuđenim seksualnim prestupnikom koji je preminuo 2019. godine.

Lutnik nije optužen za prekršaj i javno je rekao da "nije imao nikakvu vezu" sa Epstinom.

Američki predsjednik snažno podržava Lutnika, koji je možda jedan od rijetkih sekretara kabineta koje Tramp smatra ličnim prijateljem.

Tagovi :

Donald Tramp

Epstajnovi fajlovi

