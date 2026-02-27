Logo
Large banner

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

27.02.2026

19:52

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik Amerike, Donald Tramp rekao je novinarima u petak da je kubanska vlada "u velikoj nevolji" i nagovijestio da bi moglo doći do "prijateljskog preuzimanja Kube".

Tramp je govorio dok je napuštao Bijelu kuću.

"Kubanska vlada razgovara s nama i kao što znate, u velikoj su nevolji. Nemaju novca, nemaju ništa trenutno."

Tramp je dodao:

"Ali, razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bismo mogli završiti s prijateljskim preuzimanjem Kube", rekao je Tramp, a prenosi "NBC Miami".

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Kuba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

16 min

0
лидер СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Srpska i Srbija moraju biti jedna država

21 min

1
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

23 min

0
ФК Борац

Fudbal

Marinović pred Sarajevo: Disciplina je ključ uspjeha

25 min

0

Više iz rubrike

Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

16 min

0
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

23 min

0
Фицо: Кијев није заинтересован за наставак протока нафте

Svijet

Fico: Kijev nije zainteresovan za nastavak protoka nafte

1 h

0
Трамвај

Svijet

Tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu: Ima mrtvih i povrijeđenih

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

20

01

Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

19

56

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

19

52

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

19

50

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner