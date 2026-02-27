Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

Predsjednik Amerike, Donald Tramp rekao je novinarima u petak da je kubanska vlada "u velikoj nevolji" i nagovijestio da bi moglo doći do "prijateljskog preuzimanja Kube".

Tramp je govorio dok je napuštao Bijelu kuću.

"Kubanska vlada razgovara s nama i kao što znate, u velikoj su nevolji. Nemaju novca, nemaju ništa trenutno."

Tramp je dodao:

"Ali, razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bismo mogli završiti s prijateljskim preuzimanjem Kube", rekao je Tramp, a prenosi "NBC Miami".