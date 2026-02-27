Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

27.02.2026
Predsjednik Amerike, Donald Tramp rekao je novinarima u petak da je kubanska vlada "u velikoj nevolji" i nagovijestio da bi moglo doći do "prijateljskog preuzimanja Kube".
Tramp je govorio dok je napuštao Bijelu kuću.
"Kubanska vlada razgovara s nama i kao što znate, u velikoj su nevolji. Nemaju novca, nemaju ništa trenutno."
Tramp je dodao:
"Ali, razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube. Vrlo lako bismo mogli završiti s prijateljskim preuzimanjem Kube", rekao je Tramp, a prenosi "NBC Miami".
Trump: "We could very well end up having a friendly takeover of Cuba."— ZEEZ 🌚 (@Swaggzeez1) February 27, 2026
pic.twitter.com/ix7lpqkozu
